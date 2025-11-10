La decisión del Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz tras sus polémicas declaraciones machistas

La frase tuvo gran repercusión en los medios de Brasil como en los portales informativos del resto de Suramérica y desde el conjunto brasilero no se lo tomaron a la ligera.

El pedido de disculpas de Ramón Díaz

Luego de las polémicas declaraciones el Pelado tuvo que pedir disculpas y lo realizó a través de sus redes sociales: "En mi rueda de prensa después del partido de ayer, usé una comparación infeliz al referirme a una jugada específica del partido".

El técnico expresó la frase cuando analizaba una jugada en particular cuando le anularon un gol a Johan Carbonero, delantero del Inter: "Reconozco que me equivoqué en la construcción del razonamiento y pido disculpas por eso. Necesitamos evolucionar siempre y que este episodio sirva como aprendizaje".

Ramón Díaz El pedido de disculpas de Ramón Díaz.

La expresión se le suma a otro comentario desafortunado que manifestó en 2024 cuando era entrenador del Vasco da Gama y criticó la presencia de una mujer en el VAR; la situación finalizó de la misma manera: salió a pedir disculpas.

La decisión del Inter de Porto Alegre con Ramón Díaz

En la intimidad los dirigentes del Inter de Porto Alegre le solicitaron a Ramón Díaz que realice una publicación en las redes sociales pidiendo disculpas por sus desacertadas frases y, luego, realizaron un descargo institucional sobre la situación.

"El Sport Club Internacional reafirma su compromiso de respetar y valorar a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. El lugar de la mujer está donde ella quiera estar", explicaron.

A continuación pusieron en valor el desarrollo del fútbol femenino en el club mientras que destacaron que serán unas de las sedes de la Copa Mundial Femenina 2027 haciendo hincapié en la igualdad y en la inclusión.

Ramón Díaz Ramón Díaz pelea para entrar a la Copa Sudamericana, evitar el descenso y las polémicas por sus declaraciones.

Así está el Inter de Ramón Díaz en Brasil

Ramón Díaz no está pasando su mejor momento en el Brasileirao ya que está ubicado en la posición 15 con dos partidos ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos.

En un torneo apasionante y cambiante tiene 37 puntos y está a cinco puntos de clasificar a la Copa Sudamericana, pero también solo cuatro puntos lo separan de la zona de descenso.