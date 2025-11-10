Fue campeón con Boca, verdugo de River y festejó en el Superclásico 22 años después

Iarley, de 51 años, reveló en sus redes sociales que estuvo presente en el Superclásico de este domingo y celebró como un hincha más el triunfo del equipo que dirige Claudio Úbeda.

"¡Cómo extrañaba celebrar un gol en La Bombonera! ¡Sobre todo en un clásico! Y justo fue el 9 de noviembre, ¡el mismo día que hace 22 años celebré en su estadio! ¡Qué coincidencia tan maravillosa! ¡Vamos Boca!", expresó el ex mediocampista nacido en Ceará.

Previamente, Pedro Iarley Lima Dantas, quien jugó en Boca en 2003 y 2004 ganando dos títulos, expresó: "Volver a La Bombonera es como revivir una parte de mi historia. Cada rincón de ese estadio guarda un sonido, un recuerdo, una emoción que nunca se desvanecerá. Hoy, viendo el Superclásico, sentí la misma emoción que sentí cuando llegué aquí por primera vez como jugador".

Tras haber jugado contra Boca para Paysandú, Pedro Iarley llegó al equipo xeneize en 2003, disputó 17 partidos en el Apertura y metió 3 goles: uno de ellos frente a River.

También jugó dos encuentros por la Copa Sudamericana y tras ser campeón del certamen local viajó a Japón para jugar la Copa Intercontinental frente al Milán que Boca ganó por penales (3-1) después de que Iarley asistiera para el gol del empate a Matías Donnet.

Por el Clausura 2004 jugó 10 encuentros y convirtió dos goles; por la Copa Libertadores 2004 jugó 6 encuentros y luego pasó a Dorados de Sinaloa.