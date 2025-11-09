Inicio Ovación Fútbol Boca
Las formaciones confirmadas de Boca y River para afrontar el Superclásico

Boca y River ya tienen las formaciones confirmadas para afrontar el Superclásico este domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Leandro Paredes (Boca) y Marcos Acuñla (River) serán titulares en el Superclásico.

Boca y River confirmaron sus formaciones para afrontar el Superclásico este domingo desde las 16.30 en La Bombonera. El partido corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura.

Marcelo Gallardo busca dar el golpe para el Superclásico de este domingo en La Bombonera. El "Muñeco" apostaría por un tradicional esquema 4-4-2 y dejaría en el banco de suplentes a dos pesos pesados: Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero.

Gallardo no vive un buen momento en River.

River necesita sí o sí ganar para no complicar su clasificación a la Copa Libertadores, tras la dura derrota ante Gimnasia La Plata.

El Xeneize viene mejor y ganando se asegurará un lugar en la próxima Libertadores.

Claudio &Uacute;beda se juega su continuidad en Boca. Si su equipo ganas seguramente seguir&aacute; siendo el DT en el 2026.

Las formaciones de Boca y River para afrontar el Superclásico

Boca formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

River tendrá este equipo: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

