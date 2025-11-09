Las formaciones confirmadas de Boca y River para afrontar el Superclásico

Marcelo Gallardo busca dar el golpe para el Superclásico de este domingo en La Bombonera. El "Muñeco" apostaría por un tradicional esquema 4-4-2 y dejaría en el banco de suplentes a dos pesos pesados: Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero.

gallardo, river, copa libertadores Gallardo no vive un buen momento en River.

River necesita sí o sí ganar para no complicar su clasificación a la Copa Libertadores, tras la dura derrota ante Gimnasia La Plata.