Luciano Abecasis, uno de los campeones de Independiente Rivadavia anunció su despedida

El defensor confirmó que será su último partido en el estadio Bautista Gargantini y manifestó: "Mañana será mi último partido en el Gargantini, ni en el sueño más optimista hubiese imaginado todo lo que vamos a vivir mañana juntos".

"Gracias a mis compañeros por todo lo compartido día a día. Gracias Alfredo Berti y a todo su cuerpo técnico por permitirme vivirlo desde adentro", agradeció.

Luciano Abecasis se inició en Rosario Central

Luciano Abecasis tiene 35 años y es oriundo de Rosario y un importante recorrido en el fútbol, en la Lepra aportó mucha experiencia en momentos clave.

El jugador inició en Rosario Central, se destacó su paso por River Plate (equipo con el que ascendió a primera división). El lateral en Mendoza jugó también en Godoy Cruz, y en la Lepra Lucho deja su huella en la Lepra.

La trayectoria de Luciano Abecasis

Rosario Central

River Plate

Quilmes

Pescara de Italia

River Plate

Godoy Cruz

Lanús

Libertad de Paraguay

San Jose Earthquakes de Estados Unidos

Banfield

Independiente Rivadavia