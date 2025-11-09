Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Luciano Abecasis, uno de los campeones de Independiente Rivadavia anunció su despedida

Luciano Abecasis se despidió de Independiente Rivadavia en sus redes con un mensaje emotivo. El defensor logró dos títulos con la Lepra

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Luciano Abecasis junto a su familia con la Copa Argentina en el estadio Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia.

Luciano Abecasis, uno de los campeones de Independiente Rivadavia, se despidió este domingo con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram de la Lepra. El futbolista, que fue pieza clave en el ascenso del club a la Primera División en el 2023, con la obtención de la Copa Argentina logró su segundo título en los azules.

Luciano Abecasis y una postal recurrente: la caravana y la batea que trae al plantel de Independiente Rivadavia portando una copa de campeón.

El mensaje emotivo de Luciano Abecasis

En su cuenta de Instagram Luciano Abecasis aseguró que este es mi final feliz y que ante Central Córdoba este lunes será su último partido con la camiseta de Independiente Rivadavia.

En su mensaje, Lucho Abecasis expresó su emoción. "Con una catarata de emociones que me invaden en el cuerpo hoy solo elijo concentrarme en la felicidad y el orgullo que me hacen explotar el corazón".

El defensor confirmó que será su último partido en el estadio Bautista Gargantini y manifestó: "Mañana será mi último partido en el Gargantini, ni en el sueño más optimista hubiese imaginado todo lo que vamos a vivir mañana juntos".

"Gracias a mis compañeros por todo lo compartido día a día. Gracias Alfredo Berti y a todo su cuerpo técnico por permitirme vivirlo desde adentro", agradeció.

Luciano Abecasis se inició en Rosario Central

Luciano Abecasis tiene 35 años y es oriundo de Rosario y un importante recorrido en el fútbol, en la Lepra aportó mucha experiencia en momentos clave.

El jugador inició en Rosario Central, se destacó su paso por River Plate (equipo con el que ascendió a primera división). El lateral en Mendoza jugó también en Godoy Cruz, y en la Lepra Lucho deja su huella en la Lepra.

La trayectoria de Luciano Abecasis

  • Rosario Central
  • River Plate
  • Quilmes
  • Pescara de Italia
  • River Plate
  • Godoy Cruz
  • Lanús
  • Libertad de Paraguay
  • San Jose Earthquakes de Estados Unidos
  • Banfield
  • Independiente Rivadavia
Luciano Abecasis

