Una marea de hinchas de Independiente Rivadavia celebra en el Gargantini la conquista de la Copa Argentina, luego de una épica consagración en Córdoba, en un electrizante partido ante Argentinos Juniors, que se definió en los penales.
¡Vamos, campeón!
Imágenes inolvidables de la fiesta de Independiente Rivadavia: las mejores fotos del campeón en el Gargantini
Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia y sus hinchas celebran la obtención del título en el Gargantini
A la espera del micro con los jugadores, que en un micro se trasladan desde el aeropuerto hasta el Parque, los hinchas viven una verdadera fiesta leprosa.
El pueblo azul, luego de los festejos que se extendieron hasta altas horas de la madrugada, siguen celebrando el campeonato conseguido en tierras cordobesas ante el Bicho de la Paternal.