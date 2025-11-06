Inicio Fútbol Independiente Rivadavia
Imágenes inolvidables de la fiesta de Independiente Rivadavia: las mejores fotos del campeón en el Gargantini

Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia y sus hinchas celebran la obtención del título en el Gargantini

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Los hinchas de Independiente Rivadavia están más que felices por la conquista de la Copa Argentina. Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Una marea de hinchas de Independiente Rivadavia celebra en el Gargantini la conquista de la Copa Argentina, luego de una épica consagración en Córdoba, en un electrizante partido ante Argentinos Juniors, que se definió en los penales.

A la espera del micro con los jugadores, que en un micro se trasladan desde el aeropuerto hasta el Parque, los hinchas viven una verdadera fiesta leprosa.

El pueblo azul, luego de los festejos que se extendieron hasta altas horas de la madrugada, siguen celebrando el campeonato conseguido en tierras cordobesas ante el Bicho de la Paternal.

Las mejores imágenes de los hinchas de Independiente Rivadavia y la celebración en el Gargantini

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

Foto: Martín Pravata (Diario UNO).

