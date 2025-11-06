VOTÁ LA ENCUESTA: ¿Quién es el máximo ídolo de Independiente Rivadavia tras la obtención de la Copa Argentina?

Cordone fue una figura clave para el equipo durante la campaña de 2007, que culminó con el ansiado ascenso a la segunda división del fútbol argentino.

El "Turco" es ampliamente reconocido y venerado por los hinchas de Huracán, donde se formó y jugó en varias etapas, y de Racing Club, donde dejó una marca importante en los años 90. Sin embargo, se retiró jugando en el club del Parque.

Roberto "Arbolito" López es una figura emblemática y uno de los máximos goleadores históricos de Independiente Rivadavia. Marcó la increíble cifra de 176 goles para el club a lo largo de 13 temporadas.

En la final por el ascenso contra Brown de Puerto Madryn, Vivaldo se erigió como la figura del partido al atajar dos penales en la definición, que selló el regreso del club a la segunda categoría del fútbol argentino

Tomás Felipe "el Trinche" Carlovich es una leyenda del fútbol argentino en general, con un estatus de mito que trasciende a la mayoría de los clubes en los que jugó. En Mendoza, es considerado una figura emblemática que vistió la camiseta de Independiente Rivadavia, entre otros equipos locales, y dejó una huella imborrable por su inmenso talento.

Los contemporáneos

Alfredo Berti salvó a Independiente Rivadavia del descenso, consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino y ahora es el "padre de la criatura", de aquel equipo que borda la primera estrella.

Sebastián Villa es considerado un ídolo en Independiente Rivadavia ("la Lepra" mendocina) por haber sido una figura clave en la obtención de la Copa Argentina 2025. Fue un protagonista determinante, especialmente al marcar el penal que le dio el histórico título al club.

Por último se encuentra Alex Arce, el paraguayo que fue el goleador en la temporada marcada por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. ¿Con cuál te quedás?