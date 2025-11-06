Marista y Mendoza RC jugarán la final del Top 8 del Regional y será transmisión de El Siete

Este sábado 8 de noviembre, desde las 16, Marista y Mendoza RC protagonizarán la final del Top 8 del Regional del Oeste con TV en vivo por El Siete.
Este sábado 8 de noviembre, desde las 16, Marista y Mendoza RC protagonizarán la final del Top 8 del Regional del Oeste con TV en vivo por El Siete.
El clásico más tradicional del rugby de la provincia pondrá en juego la Copa Banco Macro y se disputará en la cancha de Los Tordos como cierre de una triple jornada muy atractiva para la cual las entradas pueden adquirirse a través de Global Fan.
Con el arbitraje de Joaquín López, los Curas irán por el tricampeonato y buscarán ratificar su condición de flamantes ganadores del Torneo del Interior A, mientras que los Conejos volverán a estar en una final después de 10 años.
Marista llegó a su séptima final consecutiva en el Regional después de vencer a Liceo 51 a 27 y Mendoza RC sorprendió al vencer a Los Tordos, el equipo que más puntos sumó en la temporada, por 30 a 29.
En la sede de Avanim, concesaria oficial GWM, se hizo la presentación de la Copa Banco Macro, con la presencia de autoridades de la Unión de Rugby de Cuyo, de los clubes y los capitanes de Marista, Agustín Gómez, y Mendoza RC, Ignacio Vidal.
Federico Coria, presidente de la URC, indicó: "Esperamos que sea una gran fiesta para darle el cierre que se merece una temporada muy intensa".
Además, confirmó que la jornada comenzará a las 12.30 con el cruce por el tercer puesto entre Los Tordos y Liceo (dirige Juan Manuel Martínez) y luego a las 14.30 jugarán Mendoza y Salta por el Campeonato Argentino M17.