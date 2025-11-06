Inicio Ovación Rugby Marista
Rugby

Marista y Mendoza RC jugarán la final del Top 8 del Regional y será transmisión de El Siete

Este sábado Marista y Mendoza RC protagonizarán la final del Top 8 del Regional del Oeste con TV en vivo por El Siete.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista y Mendoza RC se medirán en Los Tordos.

Foto: Martín Pravata/UNO

Este sábado 8 de noviembre, desde las 16, Marista y Mendoza RC protagonizarán la final del Top 8 del Regional del Oeste con TV en vivo por El Siete.

El clásico más tradicional del rugby de la provincia pondrá en juego la Copa Banco Macro y se disputará en la cancha de Los Tordos como cierre de una triple jornada muy atractiva para la cual las entradas pueden adquirirse a través de Global Fan.

marista mendoza 2

Con el arbitraje de Joaquín López, los Curas irán por el tricampeonato y buscarán ratificar su condición de flamantes ganadores del Torneo del Interior A, mientras que los Conejos volverán a estar en una final después de 10 años.

Embed - Ignacio Vidal, capitán del Mendoza RC, antes de la final del Top 8

Marista llegó a su séptima final consecutiva en el Regional después de vencer a Liceo 51 a 27 y Mendoza RC sorprendió al vencer a Los Tordos, el equipo que más puntos sumó en la temporada, por 30 a 29.

Triple jornada de rugby en Los Tordos

En la sede de Avanim, concesaria oficial GWM, se hizo la presentación de la Copa Banco Macro, con la presencia de autoridades de la Unión de Rugby de Cuyo, de los clubes y los capitanes de Marista, Agustín Gómez, y Mendoza RC, Ignacio Vidal.

Embed - Agustín Gómez, capitán de Marista, antes de la final del Top 8

Federico Coria, presidente de la URC, indicó: "Esperamos que sea una gran fiesta para darle el cierre que se merece una temporada muy intensa".

Además, confirmó que la jornada comenzará a las 12.30 con el cruce por el tercer puesto entre Los Tordos y Liceo (dirige Juan Manuel Martínez) y luego a las 14.30 jugarán Mendoza y Salta por el Campeonato Argentino M17.

