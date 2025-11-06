Marista y Mendoza RC jugarán la final del Top 8 del Regional y será transmisión de El Siete

Embed - Ignacio Vidal, capitán del Mendoza RC, antes de la final del Top 8

Marista llegó a su séptima final consecutiva en el Regional después de vencer a Liceo 51 a 27 y Mendoza RC sorprendió al vencer a Los Tordos, el equipo que más puntos sumó en la temporada, por 30 a 29.

Triple jornada de rugby en Los Tordos

En la sede de Avanim, concesaria oficial GWM, se hizo la presentación de la Copa Banco Macro, con la presencia de autoridades de la Unión de Rugby de Cuyo, de los clubes y los capitanes de Marista, Agustín Gómez, y Mendoza RC, Ignacio Vidal.

Federico Coria, presidente de la URC, indicó: "Esperamos que sea una gran fiesta para darle el cierre que se merece una temporada muy intensa".

Además, confirmó que la jornada comenzará a las 12.30 con el cruce por el tercer puesto entre Los Tordos y Liceo (dirige Juan Manuel Martínez) y luego a las 14.30 jugarán Mendoza y Salta por el Campeonato Argentino M17.