Los Pumas iniciarán su gira ante Gales: cuándo juegan y quiénes fueron convocados

Tras la concentración de 3 días en Londres, Los Pumas se reunieron en Cardiff para iniciar su gira europea enfrentando a Gales con un plantel que incluye a los mendocinos Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró,
La ventana internacional de noviembre tendrá tres encuentros para el seleccionado nacional, con la particularidad de que los tres se jugarán los domingos con TV por ESPN y Disney Plus.
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al camp realizado en Londres y explicó: “Siempre es bueno poder reencontrarse y nos sirvió para empezar a preparar el primer partido contra Gales y hacer una revisión de lo que fue el Rugby Championship”.
A su vez, comentó sobre los tres compromisos que afrontarán en el Reino Unido: “Es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, contra tres rivales históricos como Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad y a la vez un desafío porque sabemos que las condiciones climáticas son distintas a las a las que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera".
No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.
Estos 3 últimos habían estado entre los 34 citados al camp de Londres, mientras que se suma el santiagueño Bautista Pedemonte.
