Rugby internacional

Los Pumas iniciarán su gira ante Gales: cuándo juegan y quiénes fueron convocados

Los Pumas se reunieron en Cardiff para iniciar su gira enfrentando a Gales con un plantel que incluye a los mendocinos Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró,

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Isgró está entre los 32 nominados.

Tras la concentración de 3 días en Londres, Los Pumas se reunieron en Cardiff para iniciar su gira europea enfrentando a Gales con un plantel que incluye a los mendocinos Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró,

La ventana internacional de noviembre tendrá tres encuentros para el seleccionado nacional, con la particularidad de que los tres se jugarán los domingos con TV por ESPN y Disney Plus.

Juan Mart&iacute;n Gonz&aacute;lez y Thomas Gallo, dos de los convocados de Los Pumas.

Juan Martín González y Thomas Gallo, dos de los convocados de Los Pumas.

El fixture de Los Pumas en la ventana de noviembre

  • vs Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff
  • vs Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo
  • vs Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres
  • *Los horarios están expresados en HORA ARGENTINA.

La palabra de Felipe Contepomi

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al camp realizado en Londres y explicó: “Siempre es bueno poder reencontrarse y nos sirvió para empezar a preparar el primer partido contra Gales y hacer una revisión de lo que fue el Rugby Championship”.

54888196036_7946146414_k

A su vez, comentó sobre los tres compromisos que afrontarán en el Reino Unido: “Es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, contra tres rivales históricos como Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad y a la vez un desafío porque sabemos que las condiciones climáticas son distintas a las a las que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera".

Las bajas y las caras nuevas

No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.

Estos 3 últimos habían estado entre los 34 citados al camp de Londres, mientras que se suma el santiagueño Bautista Pedemonte.

Los 32 convocados de Los Pumas

Forwards

  • ALEMANNO, Matías
  • CORIA MARCHETTI, Francisco
  • DELGADO, Pedro
  • ELÍAS, Efraín
  • GALLO, Thomas
  • GONZÁLEZ, Juan Martín
  • GRONDONA, Santiago
  • KREMER, Marcos
  • MATERA, Pablo
  • MONTOYA, Julián
  • OVIEDO, Joaquín
  • PEDEMONTE, Bautista
  • PETTI, Guido
  • RAPETTI, Tomás
  • RUIZ, Ignacio
  • VIVAS, Mayco
  • WENGER, Boris

Backs

  • BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • BERTRANOU, Gonzalo
  • CARRERAS, Mateo
  • CARRERAS, Santiago
  • CHOCOBARES, Santiago
  • DELGUY, Bautista
  • ELIZALDE, Benjamín
  • ISGRÓ, Rodrigo
  • MALLÍA, Juan Cruz
  • MENDY, Ignacio
  • MORONI, Matías
  • MOYANO, Agustín
  • PICCARDO, Justo
  • PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • ROGER, Nicolás

