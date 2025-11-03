Los Pumas iniciarán su gira ante Gales: cuándo juegan y quiénes fueron convocados

54888196036_7946146414_k

A su vez, comentó sobre los tres compromisos que afrontarán en el Reino Unido: “Es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, contra tres rivales históricos como Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad y a la vez un desafío porque sabemos que las condiciones climáticas son distintas a las a las que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver cómo nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera".

Las bajas y las caras nuevas

No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.

Estos 3 últimos habían estado entre los 34 citados al camp de Londres, mientras que se suma el santiagueño Bautista Pedemonte.

Los 32 convocados de Los Pumas

Forwards

ALEMANNO, Matías

CORIA MARCHETTI, Francisco

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

MATERA, Pablo

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PEDEMONTE, Bautista

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUIZ, Ignacio

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs