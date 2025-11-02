Como en los viejos tiempos: Marista y Mendoza RC definirán el campeón del Regional

Marista quiere coronar su año más exitoso

Está claro que Marista es el favorito, jugará su séptima final seguida (desde 2018 ganó 4 y perdió 2) y buscará en las próximas dos semanas conseguir lo que sería un triplete histórico ya que viene de ganar el Torneo del Interior A, irá este sábado por el título del Regional y una semana después definirá el Nacional de Clubes ante Newman en el que seguramente será el partido más importante de sus 64 años de historia.

marista 1

Consolidado como equipo y acostumbrado a disputar instancias decisivas, el equipo que dirige Daniel Roccuzzo superó con claridad a Liceo (51-27) en semifinales e intentará hacer valer una campaña que ha sido ampliamente superior a la de su rival.

marista 3

Mendoza RC, diez años después

Que Mendoza RC sea finalista puede considerarse como una sorpresa, pero hay que decir que el equipo que dirigen Adrián Gioeni y un staff con muchos históricos (incluido nada menos que Fede Méndez) mostró mucho hambre, recuperó la mística histórica del decano del rugby provincial, eliminó a Los Tordos (30-29) que había sido el mejor equipo de la temporada, ya le ganó este año un partido a Marista y está a solo 80' de conseguir un campeonato que no logra desde 2007.

mendoza RC 2

La última final para los Conejos fue en 2015, cuando perdió en Bermejo justamente con Marista, y la década que pasó desde aquella vez no fue nada fácil para el Mendoza RC, descendió dos veces (2017 y 2022) y tuvo que trabajar mucho para volver a estar en una posición acorde a su rica historia.

Mendoza RC 1

Marista y Mendoza RC, finalistas: un clásico como los de antes

El cierre de la temporada rugbística en la región será con un clásico como los de antes: Marista y Mendoza RC se medirán en la cancha de Los Tordos el próximo sábado 8 de noviembre a las 16 (¿con TV por El Siete?).

Una cita imperdible y que hace honor a la historia.