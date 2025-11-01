Mendoza RC sorprendió a Los Tordos y es finalista del Regional después de 10 años

Mendoza RC dio la sorprea ante Los Tordos y después de 10 años se metió en la final del Top 8 del Regional del Oeste.
Los Conejos se impusieron por 30 a 29 cortando una larga racha invicta de los Pájaros y estarán en la definición del sábado próximo.
El Mendoza RC abrió el marcador con un contragolpe letal de Cossutta, pero Los Tordos respondió y a pesar de la expulsión por 20' de Andrés Ramos se fue al descanso arriba 23 a 12 con tries de Marchena y Arroyo, dos goles y 3.penales de Serpa, mientras su rival solo pudo descontar con el try de Lucero y la conversión de Canedo.
En la segunda parte los localea.mantuvieron la ventaja con dos penales de Serpa, pero su rival se mentuvo en partido com un penal de Canedo, se acercaron un try y conversión del propio apertura y lo terminaron ganando con un try de Di.Matteo, a 3' del final.
Desde el 2000, cuando empezó a jugarse el Regional y con instancias finales, el Mendoza RC ganó en 2005 y 2007 y perdió las finales de 2003, 2004 y 2015.
*Se jugó a fin de año y el torneo anual fue el Oficial de la URC.