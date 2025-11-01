Mendoza RC sorprendió a Los Tordos y es finalista del Regional después de 10 años

Los Conejos se impusieron por 30 a 29 cortando una larga racha invicta de los Pájaros y estarán en la definición del sábado próximo.

IMG-20251101-WA0037 Mendoza RC sorprendió a Los Tordos. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Mendoza RC abrió el marcador con un contragolpe letal de Cossutta, pero Los Tordos respondió y a pesar de la expulsión por 20' de Andrés Ramos se fue al descanso arriba 23 a 12 con tries de Marchena y Arroyo, dos goles y 3.penales de Serpa, mientras su rival solo pudo descontar con el try de Lucero y la conversión de Canedo.