Inicio Ovación Rugby Marista
Rugby

Marista goleó a Liceo y va por un nuevo título en el Regional

Marista venció de manera contundente a Liceo y jugará su séptima final consecutiva en el Regional

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Marista venció a Liceo y jugará la final del Regional.

Marista venció a Liceo y jugará la final del Regional.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Marista fue contundente ante Liceo y avanzó por séptima vez consecutiva a la final del Top 8 del Regional del Oeste.

En cancha de Los Tordos, completando una jornada de gran convocatoria, los Curas ganaron por 51 a 27 e irán por otro título tras haberse adjudicado el Torneo del Interior A.

IMG-20251101-WA0085
Marista gole&oacute; a Liceo.

Marista goleó a Liceo.

Marista hizo una diferencia lógica y tal como viene ocurriendo desde 2018 estará en la definición nada menos que ante el Mendoza RC, su rival histórico, que sorprendió a Los Tordos.

De yapa, sea cual sea el resultado, el conjunto tricolor jugará el 15 de noviembre la final del Nacional de Clubes ante el campeón de la URBA.

Desde el 2000, cuando empezó a jugarse el Regional y con instancias finales, Marista fue campeón en 2000, 2006, 2011, 2015, 2019, 2021, 2023 y 2024 y perdió las finales de 2001, 2002, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022.

Las últimas 5 finales que jugó Marista

  • 2019: vs. Los Tordos 20-12
  • 2021: vs. Los Tordos 20-17
  • 2022: vs. Teqüé 24-26
  • 2023: vs. Liceo 70-14
  • 2024: vs. Los Tordos 20-13

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas