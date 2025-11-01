Marista goleó a Liceo y va por un nuevo título en el Regional

Marista hizo una diferencia lógica y tal como viene ocurriendo desde 2018 estará en la definición nada menos que ante el Mendoza RC, su rival histórico, que sorprendió a Los Tordos.

De yapa, sea cual sea el resultado, el conjunto tricolor jugará el 15 de noviembre la final del Nacional de Clubes ante el campeón de la URBA.

Desde el 2000, cuando empezó a jugarse el Regional y con instancias finales, Marista fue campeón en 2000, 2006, 2011, 2015, 2019, 2021, 2023 y 2024 y perdió las finales de 2001, 2002, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022.

Las últimas 5 finales que jugó Marista