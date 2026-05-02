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Los Pumitas frente a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumitas, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se medirán este domingo con Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los Pumitas tendrán un exigente desafío.

Los Pumitas tendrán un exigente desafío.

Los Pumitas, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se medirán este domingo con Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.

Bautista Salinas y Federico Serpa (ambos de Los Tordos) serán titulares y Germán Tello (Marista) estará entre los suplentes cuando el seleccionado nacional juvenil enfrente a los Baby Blacks desde las 09:00 hs (hora de Argentina) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

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Bautista Salinas volverá a ser titular en Los Pumitas.

Bautista Salinas volverá a ser titular en Los Pumitas.

En el debut ante los Junior Springboks locales, Los Pumitas cayeron 48-21 y este domingo afrontan la segunda fecha que se completará con el duelo entre Sudáfrica y Australia.

Para este segundo compromiso el head coach Nicolás Fernández Miranda metió mano y serán 11 los cambios en el quince inicial para enfrentar a Nueva Zelanda. Sólo se mantendrán dentro de los titulares el mendocino Salinas, Joaquín Pascual (pasa a la segunda línea), Pedro Coll (pasa de 12 a 13 y será el capitán) y Luciano Avaca (pasa de fullback a wing).

Nueva Zelanda venció al equipo argentino en las dos ediciones anteriores del Rugby Championship M20: 75-21 en 2025 y 43-20 en 2024.

La palabra de Eusebio Guiñazú, entrenador de Los Pumitas

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La formación de Los Pumitas ante Nueva Zelanda

  • 1 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)
  • 2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan RC)
  • 3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)
  • 4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • 5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe RC)
  • 6 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing)
  • 7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
  • 8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic)
  • 9 PREUMAYR, Juan (Jockey de Rosario)
  • 10 SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 11 AVACA, Luciano (Tala)
  • 12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos)
  • 13 COLL, Pedro (Tigres) (C)
  • 14 QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA)
  • 15 PFISTER, Simón (Tucumán RC)

Finishers

  • 16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
  • 17 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario de Tucumán)
  • 18 TELLO FREDES, Germán (Marista)
  • 19 PONZIO, Agustín (CRAI)
  • 20 CAÑAS, Basilio (CAE)
  • 21 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • 22 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • 23 GIANNANTONIO, Manuel (Tala)

La formación de Nueva Zelanda

  • 1. Ethan Webber (Highlanders, Otago)
  • 2. Josh Findlay (Crusaders, Canterbury)
  • 3. Alex Hewitt (Hurricanes, Wellington)
  • 4. Alex Arnold (Highlanders, Otago)
  • 5. Jake Frost (Crusaders, Canterbury)
  • 6. Logan Platt (Blues, Auckland)
  • 7. Kobe Brownlee (Crusaders, Tasman)
  • 8. Finn McLeod (Crusaders, Canterbury)
  • 9. Charlie Sinton (Chiefs, Bay of Plenty)
  • 10. Mika Muliaina (Highlanders, Southland)
  • 11. JD Van Der Westhuizen (Blues, North Harbour)
  • 12. Haki Wiseman (Chiefs, Taranaki)
  • 13. Oliver Guerin (Chiefs, Waikato)
  • 14. Jay Reihana (Highlanders, Southland)
  • 15. Cohen Norrie (Blues, Auckland)

Finishers

  • 16. Luka Patumaka Makata (Blues, Auckland)
  • 17. Charlie Wallis (Blues, Auckland)
  • 18. Dane Johnston (Chiefs, Taranaki)
  • 19. Johnny Falloon (Hurricanes, Wellington)
  • 20. Micah Fale (Chiefs, Waikato)
  • 21. Boston Krone (Blues, Auckland)
  • 22. Angus Revell (Blues, Auckland)
  • 23. Logan Williams (Crusaders, Canterbury)

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

  • Nueva Zelanda 34 vs Australia 29
  • Argentina 21 vs Sudáfrica 48

Fecha 2 – 3 de mayo

  • Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h
  • Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

  • Argentina vs Australia – 9:00h
  • Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.

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