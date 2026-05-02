Los Pumitas frente a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20: cuándo juegan y dónde verlo

Los Pumitas, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se medirán este domingo con Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Los Pumitas, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se medirán este domingo con Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20.
Los Pumitas, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se medirán este domingo con Nueva Zelanda en la segunda fecha del Rugby Championship M20 que se está jugando en Porth Elizabeth, Sudáfrica.
Bautista Salinas y Federico Serpa (ambos de Los Tordos) serán titulares y Germán Tello (Marista) estará entre los suplentes cuando el seleccionado nacional juvenil enfrente a los Baby Blacks desde las 09:00 hs (hora de Argentina) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
En el debut ante los Junior Springboks locales, Los Pumitas cayeron 48-21 y este domingo afrontan la segunda fecha que se completará con el duelo entre Sudáfrica y Australia.
Para este segundo compromiso el head coach Nicolás Fernández Miranda metió mano y serán 11 los cambios en el quince inicial para enfrentar a Nueva Zelanda. Sólo se mantendrán dentro de los titulares el mendocino Salinas, Joaquín Pascual (pasa a la segunda línea), Pedro Coll (pasa de 12 a 13 y será el capitán) y Luciano Avaca (pasa de fullback a wing).
Nueva Zelanda venció al equipo argentino en las dos ediciones anteriores del Rugby Championship M20: 75-21 en 2025 y 43-20 en 2024.
Finishers
Finishers
Fecha 1
Fecha 2 – 3 de mayo
Fecha 3 – 9 de mayo
*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.