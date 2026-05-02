Los Pumitas frente a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20: cuándo juegan y dónde verlo

En el debut ante los Junior Springboks locales, Los Pumitas cayeron 48-21 y este domingo afrontan la segunda fecha que se completará con el duelo entre Sudáfrica y Australia.

Para este segundo compromiso el head coach Nicolás Fernández Miranda metió mano y serán 11 los cambios en el quince inicial para enfrentar a Nueva Zelanda. Sólo se mantendrán dentro de los titulares el mendocino Salinas, Joaquín Pascual (pasa a la segunda línea), Pedro Coll (pasa de 12 a 13 y será el capitán) y Luciano Avaca (pasa de fullback a wing).

Nueva Zelanda venció al equipo argentino en las dos ediciones anteriores del Rugby Championship M20: 75-21 en 2025 y 43-20 en 2024.

La palabra de Eusebio Guiñazú, entrenador de Los Pumitas

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La formación de Los Pumitas ante Nueva Zelanda

1 CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista)

2 CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan RC)

3 SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos)

4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)

5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe RC)

6 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing)

7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)

8 TORRE, Federico (Córdoba Athletic)

9 PREUMAYR, Juan (Jockey de Rosario)

10 SERPA, Federico (Los Tordos)

11 AVACA, Luciano (Tala)

12 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos)

13 COLL, Pedro (Tigres) (C)

14 QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA)

15 PFISTER, Simón (Tucumán RC)

Finishers

16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)

17 FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario de Tucumán)

18 TELLO FREDES, Germán (Marista)

19 PONZIO, Agustín (CRAI)

20 CAÑAS, Basilio (CAE)

21 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)

22 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)

23 GIANNANTONIO, Manuel (Tala)

La formación de Nueva Zelanda

1. Ethan Webber (Highlanders, Otago)

2. Josh Findlay (Crusaders, Canterbury)

3. Alex Hewitt (Hurricanes, Wellington)

4. Alex Arnold (Highlanders, Otago)

5. Jake Frost (Crusaders, Canterbury)

6. Logan Platt (Blues, Auckland)

7. Kobe Brownlee (Crusaders, Tasman)

8. Finn McLeod (Crusaders, Canterbury)

9. Charlie Sinton (Chiefs, Bay of Plenty)

10. Mika Muliaina (Highlanders, Southland)

11. JD Van Der Westhuizen (Blues, North Harbour)

12. Haki Wiseman (Chiefs, Taranaki)

13. Oliver Guerin (Chiefs, Waikato)

14. Jay Reihana (Highlanders, Southland)

15. Cohen Norrie (Blues, Auckland)

Finishers

16. Luka Patumaka Makata (Blues, Auckland)

17. Charlie Wallis (Blues, Auckland)

18. Dane Johnston (Chiefs, Taranaki)

19. Johnny Falloon (Hurricanes, Wellington)

20. Micah Fale (Chiefs, Waikato)

21. Boston Krone (Blues, Auckland)

22. Angus Revell (Blues, Auckland)

23. Logan Williams (Crusaders, Canterbury)

Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1

Nueva Zelanda 34 vs Australia 29

Argentina 21 vs Sudáfrica 48

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9:00h

Sudáfrica vs Australia – 11:10h

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9:00h

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10h

*Los partidos están con horario argentino y se verán por ESPN y Disney Plus.