Nicolás Varrone tuvo una gran carrera sprint en el GP de Miami y sumó puntos en la Fórmula 2

Varrone, quien largó en la quinta posición, tuvo una muy buena largada para colocarse cuarto e ilusionarse con pelear por el podio.

El argentino mantuvo la posición con mucha paciencia, aunque en todo momento se mostró a la espera de algún error de sus oponentes para intentar meterse entre los tres primeros.

Nicolás Varrone tuvo que extremar recursos para aferrarse a la 4ta posición con la que terminaría cruzando la bandera a cuadros y de esta manera sumar sus primeros 5 puntos en la categoría.

Tsolov ganó y lidera el campeonato de F2

En lo que respecta a lo que fue la pelea por el triunfo, se vivió un final para el infarto en el que Tsolov superó recién en la última vuelta a Van Hoepen y se afianzó en la primera posición del campeonato con 35 puntos, 9 más que Van Hoepen, que es su único escolta.

Los otros pilotos que sumaron puntos en la sprint del GP de Miami fueron Durksen, Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), Gabriele Mini (MP Motorsport) y Dino Beganovic (DAMS).

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 13:30 (hora de Argentina) con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.