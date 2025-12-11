Con la esperanza de dar el salto, Nicolás Varrone arrancó su camino en la Fórmula 2

Las pruebas de F2 se dividen en la jornada entre matutina y vespertina. En la primera de ellas, Varrone terminó en el puesto 20 con un tiempo de 1:40.570. Por la tarde, el argentino mejoró sus marcas y registró un tiempo de 1:38.981, a más de un segundo del líder Oliver Goethe. Sin embargo, quedó a una décima y media de su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, que lleva dos temporadas la Fórmula 2 y está en la escudería desde el 2021.

varrone abu dhabi Varrone en el circuito de Abu Dhabi en las pruebas de postemporada de la Fórmula 2.

Con el número 24 en su auto, Nicolás Varrone giró 77 veces y continuará con su preparación este jueves y viernes para cerrar el 2025 en el que estuvo trabajando en el simulador incansables horas, con ingenieros y todo el equipo para conocer a fondo el Dallara con motor V6 turbo, monoplaza que será su herramienta todo el 2026.

Cabe destacar que el argentino no había tenido oportunidad de correr a bordo de autos de categorías de Fórmula ya que estuvo desenvolviéndose en otras competencias como el Mundial de Endurance (WEC).