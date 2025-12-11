Con la esperanza de dar el salto, Nicolás Varrone arrancó su camino en la Fórmula 2

Nicolás Varrone avizora un 2026 desafiante por delante. El año que viene, el argentino correrá en la Fórmula 2 para Van Amersfoort Racing, equipo que supo tener en sus filas a un múltiple campeón como Max Verstappen.
Nicolás Varrone comenzó con la actividad de la Fórmula 2 en las pruebas de postemporada
Con 25 años, Varrone ya se prepara para debutar en la categoría telonera de la Fórmula 1. Sabe el oriundo de Ingeniero Maschwitz que la suya no es una edad habitual para llegar a este escalafón del automovilismo y por eso tiene ante sus manos una oportunidad única para intentar dar el salto a la máxima donde está Franco Colapinto. "No voy a tener dos años para adaptarme, por eso tengo que llegar y hacer lo mejor posible desde un principio para seguir en carpeta y pegar el salto", expresó hace algún tiempo en una entrevista a TyC Sports.
Este miércoles, el argentino realizó los primeros tests de postemporada en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. Serán tres en total los días de ensayo que tendrá Varrone en el auto de Fórmula 2 que utilizará en el 2026 corriendo para Van Amersfoort Racing.
Las pruebas de F2 se dividen en la jornada entre matutina y vespertina. En la primera de ellas, Varrone terminó en el puesto 20 con un tiempo de 1:40.570. Por la tarde, el argentino mejoró sus marcas y registró un tiempo de 1:38.981, a más de un segundo del líder Oliver Goethe. Sin embargo, quedó a una décima y media de su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, que lleva dos temporadas la Fórmula 2 y está en la escudería desde el 2021.
Con el número 24 en su auto, Nicolás Varrone giró 77 veces y continuará con su preparación este jueves y viernes para cerrar el 2025 en el que estuvo trabajando en el simulador incansables horas, con ingenieros y todo el equipo para conocer a fondo el Dallara con motor V6 turbo, monoplaza que será su herramienta todo el 2026.
Cabe destacar que el argentino no había tenido oportunidad de correr a bordo de autos de categorías de Fórmula ya que estuvo desenvolviéndose en otras competencias como el Mundial de Endurance (WEC).