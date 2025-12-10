Mariano Toedtli, el DT que José Mansur quiere en Godoy Cruz para volver a Primera División

Con el Gringo Heinze trabajando en el Arsenal inglés, con el cuerpo técnico de Mikel Arteta, Toedtli está decidido a iniciarse como DT principal y Godoy Cruz sería un buen lugar donde iniciarse.

"Ya me armé un cuerpo técnico nuevo y estamos a la espera de la oportunidad, que me agarra en un momento muy maduro", dijo hace algunas semanas el cordobés a Olé, esperando una oportunidad que podría llegarle pronto.

Además, el dirigente contó: "Había hablado por un mánager, pero ante la indefinición de no poder contratarlo, Diego Colotto arregló en Colón. Me hubiese gustado dejarlo contratado con esa Comisión que no se juntó más. Tuvimos una reunión nomás y no hubo más quórum".

"Tengo siete u ocho refuerzos en carpeta. Hay tres muy cerca que los voy a concretar la semana que viene en caso de que ganemos las elecciones".

Mansur quiere a Toedtli como entrenador

La idea de Mansur, en caso de ganar las elecciones este sábado 13 es cerrar el acuerdo con Mariano Toedtli y que asuma de inmediato al frente de un plantel que esta semana reinició los entrenamientos a cargo de David Fernández como DT interino.

Además, el ex presidente tombino afirmó que fue el único de los candidatos que habló pesonalmente con Omar Asad para decirle que no iba a continuar como entrenador en caso de ganar las elecciones.