El Chelo Delgado habló claro sobre la continuidad de Claudio Úbeda como técnico de Boca

Marcelo Delgado, dirigente de Boca, fue claro en Radio La Red para responder acerca de la continuidad de Claudio Úbeda como director técnico.
"Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente, estamos evaluando todas las cosas más allá de la continuidad de Claudio, armar la pretemporada, el tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores, así que estamos viendo un montón de cosas", explicó el Chelo, muy cercano a Juan Román Riquelme.
Justamente el presidente será el que tomará la decisión final, aunque las reuniones y contactos con el DT y los jugadores hacen pensar que seguramente Úbeda será ratificado en el cargo.
Respecto al cuestionado cambio del Changuito Zeballos, Delgado dijo: "Con el diario del lunes se pueden analizar las cosas y sacar conclusiones, fue un partido trabado pero el DT toma decisiones y a lo mejor por ahí porque me lo han manifestado también él (Úbeda) me dijo que el Chango estaba cansado pero bueno, son decisiones, por ahí se habrá equivocado por cómo se dio el partido pero las cosas ya sucedieron, hay que hacer un balance, las cosas que se hicieron bien y mal y recuperarnos para empezar de vuelta el próximo año".
Edinson Cavani: "Seguramente él seguirá trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene. Obviamente nosotros no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero obviamente necesitamos un poco más en los momentos decisivos".
Ander Herrera: "Tuvo muchas lesiones seguidas, pero son jugadores importantes y cuando se recuperó ha hecho las cosas bien".
Paulo Dybala: "Ojalá nosotros podamos hacer el esfuerzo más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo y lo único que sé es que vence su contrato en junio de 2026, se evaluará y veremos qué sucede".
Marino Hinestroza: "Es un jugador interesante, rápido, hábil, vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperamos poder contar con la mayoría de los jugadores que podamos traer".