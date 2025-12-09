¿Úbeda está en la cuerda floja? Qué pasará con el entrenador de Boca tras la caída ante Racing

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, quedó complicado tras la dura caída por 1 a 0 ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura.
No se sabe si Claudio Úbeda seguirá como entrenador xeneize en 2026. El DT fue muy criticado por algunas decisiones que tomó durante los últimos partidos y por estas horas no hay seguridad de que siga en el cargo.
Úbeda quedó como DT principal de Boca a principios de octubre, tras la muerte de Miguel Ángel Russo, y logró encaminar al Auriazul a clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Además ganó el Superclásico ante River y llegó hasta las semifinales del Clausura.
La derrota ante Racing le complicó la vida y hubo críticas por la decisión de Úbeda de sacar a Exequiel Zeballos para poner en su lugar a Alan Velasco en el segundo tiempo. Apenas hizo dos cambios el DT y ese fue uno de ellos. En la conferencia de prensa posterior explicó que había notado cansado al Changuito, pero este argumento no convenció a los seguidores del equipo de la Ribera.
Úbeda y su cuerpo técnico tienen contrato hasta mediados de 2026. Es probable que en los próximos días haya reuniones en las que la continuidad o no del cuerpo técnico sea el tema central.
Ahora es el titular auriazul, Juan Román Riquelme, deberá analizar qué decide con el futuro del DT junto a Marcelo Delgado, el único integrante que queda en el Consejo de Fútbol.