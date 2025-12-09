¿Úbeda está en la cuerda floja? Qué pasará con el entrenador de Boca tras la caída ante Racing

La derrota ante Racing le complicó la vida y hubo críticas por la decisión de Úbeda de sacar a Exequiel Zeballos para poner en su lugar a Alan Velasco en el segundo tiempo. Apenas hizo dos cambios el DT y ese fue uno de ellos. En la conferencia de prensa posterior explicó que había notado cansado al Changuito, pero este argumento no convenció a los seguidores del equipo de la Ribera.

Úbeda y su cuerpo técnico tienen contrato hasta mediados de 2026. Es probable que en los próximos días haya reuniones en las que la continuidad o no del cuerpo técnico sea el tema central.

Chanchi-Riquelme-Román-Riquelme-2 Riquelme debe decidir si sigue o no Úbeda.

Ahora es el titular auriazul, Juan Román Riquelme, deberá analizar qué decide con el futuro del DT junto a Marcelo Delgado, el único integrante que queda en el Consejo de Fútbol.