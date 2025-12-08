Claudio Úbeda no esquivó ningún tema: el polémico cambio de Zeballos y su continuidad en Boca

El DT de Boca, Claudio Úbeda, no esquivó ningún tema tras la caída por 1 a 0 ante Racing, en La Bombonera, por la semifinal del Torneo Clausura. Fue duramente criticado por la salida de Exequiel Zeballos.
El entrenador xeneize fue consultado por la salida del Changuito Zeballos. "Desde el banco vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo", dijo el DT, que quedó en el ojo de la tormenta.
"Si miramos para atrás los tres partidos anteriores, también había salido en los últimos minutos e hizo un desgaste muy grande en todos los momentos que estuvo en campo. Por eso tomamos esa decisión", añadió.
Antes del partido con Racing en el Mundo Boca se hablaba de que Úbeda iba a seguir como DT, pero ahora hay quienes dudan de su continuidad.
El Sifón fue consultado sobre su continuidad en el cargo y dijo que se reunirá en los próximos días con el presidente boquense, Juan Román Riquelme. "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos para nada tener que terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando. Después planificaremos para lo que viene", expresó.
Luego el extrenador xeneize explicó que Edinson Cavani no ingresó porque sufrió una "molestia" en su espalda durante los movimientos precompetitivos. "Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, sufrimos la inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar", admitió.