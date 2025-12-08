Claudio Úbeda no esquivó ningún tema: el polémico cambio de Zeballos y su continuidad en Boca

Antes del partido con Racing en el Mundo Boca se hablaba de que Úbeda iba a seguir como DT, pero ahora hay quienes dudan de su continuidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1997847520941097174&partner=&hide_thread=false "A ZEBALLOS LO VIMOS CANSADO, POR ESO FUE REEMPLAZADO"



La explicación de Claudio Úbeda tras el ingreso de Alan Velasco en la eliminación de Boca ante Racing. #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/CTMzEXJjEl — DSPORTS (@DSports) December 8, 2025

Qué dijo Úbeda sobre la continuidad en su cargo

El Sifón fue consultado sobre su continuidad en el cargo y dijo que se reunirá en los próximos días con el presidente boquense, Juan Román Riquelme. "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos para nada tener que terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando. Después planificaremos para lo que viene", expresó.

Luego el extrenador xeneize explicó que Edinson Cavani no ingresó porque sufrió una "molestia" en su espalda durante los movimientos precompetitivos. "Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, sufrimos la inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar", admitió.