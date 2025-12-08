Francisco Agost apunta a llevar a Huracán de San Rafael al ascenso al Federal A

Francisco Ag ost es una de las figuras de Huracán de San Rafael, en el Torneo Regional Amateur y este lunes a las 21 iniciará la serie de 16avos de final ante Sportivo Pedal como visitante.
Francisco Pancho Agost, delantero de Huracán de San Rafael, aspira a lograr el ascenso y este lunes iniciará ante Pedal los 16vos de final del Torneo Regional Amateur
Francisco Ag ost es una de las figuras de Huracán de San Rafael, en el Torneo Regional Amateur y este lunes a las 21 iniciará la serie de 16avos de final ante Sportivo Pedal como visitante.
El Pancho, oriundo de San Rafael, tiene un largo recorrido en el fútbol y sueña con llevar al Globo sureño al Federal A.
"Estoy contento de volver a jugar. Había arrancado bien el año y las lesiones me impidieron tener continuidad, estuve casi seis meses sin jugar. Es muy lindo estar en San Rafael, cerca de mi casa y en un club grande que se merece estar en otra categoría", dijo el delantero a Ovación.
"Se ha armado un buen grupo, al entrenador Pablo Jofré ya lo conocía y tenemos jugadores de mucha jerarquía. Hay chicos del club que son grandes futbolistas y tienen mucho futuro", reveló el atacante.
Francisco Agost habló sobre el clásico de este lunes ante Sportivo Pedal y admitió: "Es un clásico, es el Boca y River de San Rafael y queremos darle una alegría a nuestros hinchas. En estos dos partidos nos jugamos mucho por que el que pierde se queda afuera"
"El Sur de Mendoza se merece tener un equipo en el Federal A y ojalá que sea Huracán de San Rafael. Apuntamos a lograr el ascenso. Sabemos la idea que tiene Pablo Jofré, un técnico muy trabajador y al que le gusta jugar bien al fútbol, pero además la característica de este equipo es meter y correr", afirmó.