Francisco Agost apunta a llevar a Huracán de San Rafael al ascenso al Federal A

"Se ha armado un buen grupo, al entrenador Pablo Jofré ya lo conocía y tenemos jugadores de mucha jerarquía. Hay chicos del club que son grandes futbolistas y tienen mucho futuro", reveló el atacante.

francisco Agost 2- Pancho Agost apunta a lograr el ascenso con Huracán de San Rafael.

Francisco Agost palpitó el clásico entre Huracán y Pedal

Francisco Agost habló sobre el clásico de este lunes ante Sportivo Pedal y admitió: "Es un clásico, es el Boca y River de San Rafael y queremos darle una alegría a nuestros hinchas. En estos dos partidos nos jugamos mucho por que el que pierde se queda afuera"

"El Sur de Mendoza se merece tener un equipo en el Federal A y ojalá que sea Huracán de San Rafael. Apuntamos a lograr el ascenso. Sabemos la idea que tiene Pablo Jofré, un técnico muy trabajador y al que le gusta jugar bien al fútbol, pero además la característica de este equipo es meter y correr", afirmó.