Sigue la lluvia en Mendoza: qué días de la semana se esperan precipitaciones

Las lluvias regresan a Mendoza esta semana, según MeteoRed, con precipitaciones significativas. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Luciana Biondo Torres

Tras varias semanas de clima seco, las lluvias regresarán a la provincia en los próximos días, según el pronóstico de MeteoRed. Los mendocinos deberán estar atentos a las condiciones climáticas variables que se esperan para esta semana de diciembre. Sigue leyendo para conocer los detalles.

Pronóstico detallado para la semana

El pronóstico de MeteoRed indica que las lluvias llegarán a Mendoza en diferentes momentos de la semana. Para hoy domingo 7 de diciembre, sucedió una probabilidad de precipitaciones del 90%, con una acumulación estimada de 7.8 mm. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 22°C y una mínima de 16°C, con vientos que alcanzarán velocidades de entre 24 y 53 km/h.

El lunes 8 de diciembre presentará condiciones mayormente soleadas, con temperaturas más elevadas que llegarán a los 28°C durante el día y descenderán hasta los 15°C por la noche. Los vientos serán más moderados, variando entre 10 y 27 km/h.

El martes 9 de diciembre volverán las precipitaciones con una probabilidad del 30% y acumulados de 0.7 mm. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán en 16°C. Los vientos mantendrán velocidades entre 11 y 26 km/h.

Nueva ronda de lluvias a mitad de semana

Para el miércoles 10 de diciembre, las condiciones serán mayormente despejadas, con temperaturas máximas de 31°C y mínimas de 18°C. Los vientos variarán entre 7 y 24 km/h, proporcionando un respiro antes de la próxima entrada de precipitaciones.

El jueves 11 de diciembre marcará el regreso de las lluvias con una probabilidad del 30% y acumulados esperados de 0.7 mm. Las temperaturas se ubicarán entre 28°C y 16°C, con vientos que pueden alcanzar los 37 km/h en ráfagas.

El fin de semana del 13 y 14 de diciembre se presenta con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables que rondarán los 34-35°C de máxima y entre 18-21°C de mínima, con vientos moderados entre 14 y 42 km/h.

