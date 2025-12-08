Sigue la lluvia en Mendoza: qué días de la semana se esperan precipitaciones

Pronóstico detallado para la semana
El pronóstico de MeteoRed indica que las lluvias llegarán a Mendoza en diferentes momentos de la semana. Para hoy domingo 7 de diciembre, sucedió una probabilidad de precipitaciones del 90%, con una acumulación estimada de 7.8 mm. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 22°C y una mínima de 16°C, con vientos que alcanzarán velocidades de entre 24 y 53 km/h.
El lunes 8 de diciembre presentará condiciones mayormente soleadas, con temperaturas más elevadas que llegarán a los 28°C durante el día y descenderán hasta los 15°C por la noche. Los vientos serán más moderados, variando entre 10 y 27 km/h.
El martes 9 de diciembre volverán las precipitaciones con una probabilidad del 30% y acumulados de 0.7 mm. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán en 16°C. Los vientos mantendrán velocidades entre 11 y 26 km/h.
Nueva ronda de lluvias a mitad de semana
Para el miércoles 10 de diciembre, las condiciones serán mayormente despejadas, con temperaturas máximas de 31°C y mínimas de 18°C. Los vientos variarán entre 7 y 24 km/h, proporcionando un respiro antes de la próxima entrada de precipitaciones.
El jueves 11 de diciembre marcará el regreso de las lluvias con una probabilidad del 30% y acumulados esperados de 0.7 mm. Las temperaturas se ubicarán entre 28°C y 16°C, con vientos que pueden alcanzar los 37 km/h en ráfagas.
El fin de semana del 13 y 14 de diciembre se presenta con cielos mayormente despejados, temperaturas agradables que rondarán los 34-35°C de máxima y entre 18-21°C de mínima, con vientos moderados entre 14 y 42 km/h.