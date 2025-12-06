Pronostican un verano en Mendoza con temperaturas superiores a lo normal y más seco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó el Pronóstico Climático Trimestral y el verano en Mendoza tendrá temperaturas superiores a los normales y a la vez será más seco. Así se dio a conocer esta semana. La tendencia se experimentará en la mayoría del país.
Las marcas térmicas podrán ser 50% más elevadas que las promedio. Por eso, si bien en los últimos días de noviembre y principio de diciembre, todavía se estaba en primavera, el calor extremo se instaló con temperaturas superiores a los 30° y mínimas muy cercanas a los 20°C.
De acuerdo con los mapas, Mendoza y la zona de Cuyo tendrá temperaturas superiores a las normales y este fenómeno se dará también en este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.
De acuerdo al análisis de los meteorólogos el impacto del fenómeno de La Niña incide en los valores de las precipitaciones que serán normales en Mendoza y para gran parte de Cuyo.
De todas formas, la provincia viene experimentando la escases de lluvias, como de precipitaciones níveas en los últimos años.
Lluvia y descenso de la temperatura en Mendoza
Finalmente, se cumplió el pronóstico de lluvias para este sábado 6 de diciembre. Se trata de chaparrones ocasionales y el cielo está totalmente nublado. Los modelos meteorológicos no descartaban la caída de granizo para la presente jornada, por lo que hubo que reprogramar eventos, como la Fiesta de la Cerveza.
Las precipitaciones marcaron un descenso de la temperatura y se espera que este domingo se sienta un verdadero alivio en las máximas que sólo rondarán en los 25°C.
Para este 7 de diciembre se espera la continuidad de lluvias, mientras que el lunes y martes volverá el calor con máximas de 34°C.