Pronostican un verano en Mendoza con temperaturas superiores a lo normal y más seco

Mapa de temperaturas en Mendoza, Cuyo y el resto del país en verano

De acuerdo al análisis de los meteorólogos el impacto del fenómeno de La Niña incide en los valores de las precipitaciones que serán normales en Mendoza y para gran parte de Cuyo.

De todas formas, la provincia viene experimentando la escases de lluvias, como de precipitaciones níveas en los últimos años.

mapa precipitaciones

Lluvia y descenso de la temperatura en Mendoza

Finalmente, se cumplió el pronóstico de lluvias para este sábado 6 de diciembre. Se trata de chaparrones ocasionales y el cielo está totalmente nublado. Los modelos meteorológicos no descartaban la caída de granizo para la presente jornada, por lo que hubo que reprogramar eventos, como la Fiesta de la Cerveza.

Las precipitaciones marcaron un descenso de la temperatura y se espera que este domingo se sienta un verdadero alivio en las máximas que sólo rondarán en los 25°C.

Para este 7 de diciembre se espera la continuidad de lluvias, mientras que el lunes y martes volverá el calor con máximas de 34°C.