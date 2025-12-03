Verano 2026: qué zonas de Argentina sufrirán temperaturas más altas

El Servicio Meteorológico Nacional compartió cómo será el verano 2026 en las distintas zonas de Argentina. Muchas partes del país se verán afectadas por las temperaturas elevadas que se esperan en esta próxima temporada. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el informe compartido.
Un verano con temperaturas elevadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió un informe sobre como se espera que sean las temperaturas para el verano 2025/6. Se pronostica superior a la normal sobre el centro y norte de Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.
Las temperaturas serán normal o superior a la normal en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.
Finalmente, se espera que las temperaturas tengan un nivel normal sobre el norte del Litoral y región del NOA.
Precipitaciones durante el verano
Durante el verano de 2025/6 el Servicio Meteorológico Nacional compartió las zonas que se verán afectadas por mayores precipitaciones. Se esperan precipitaciones superior a la normal en la región del NOA.
Se pronostican lluvias normales en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia. Normal o Inferior a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia.
Finalmente, la zona que será inferior a lo normal será la región del Litoral.
Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración