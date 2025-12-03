Verano 2026: qué zonas de Argentina sufrirán temperaturas más altas

Finalmente, se espera que las temperaturas tengan un nivel normal sobre el norte del Litoral y región del NOA.

Precipitaciones durante el verano

Durante el verano de 2025/6 el Servicio Meteorológico Nacional compartió las zonas que se verán afectadas por mayores precipitaciones. Se esperan precipitaciones superior a la normal en la región del NOA.

mapa precipitaciones

Se pronostican lluvias normales en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Cuyo, este de Buenos Aires, oeste y sur de Patagonia. Normal o Inferior a la normal hacia el oeste de Santa Fe, Córdoba, este de San Luis, La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Patagonia.

Finalmente, la zona que será inferior a lo normal será la región del Litoral.

Se debe tener en cuenta que las previsiones climáticas se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado y no contemplan aquellas singularidades de los eventos de escala subestacional, como por ejemplo intensidad de sistemas frontales, olas de calor o de frío, bloqueos atmosféricos u otros condicionantes del “tiempo” que producen aumento o disminución de la precipitación y la temperatura, todos ellos de corta duración