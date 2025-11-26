La planta en maceta que debes sembrar en diciembre para tener flores en el balcón durante todo el verano

Si prefieres cultivar las semillas, primero deberás pensar en un sector del balcón o la terraza que esté bien iluminado, ya que la zinnia necesita, al menos, de 6 horas de sol por día. Además, el sustrato de la maceta deberá tener una mezcla liviana y aireada. Después de eso, recién sembrar las semillas, haciendo pequeños hoyos de 1 centímetro de profundidad, tapando con tierra y regando suavemente.

Los expertos en jardinería recomiendan regar de forma ligera y constante hasta que aparezcan los primeros brotes. Una vez que los mismos emergen del sustrato, habrá que hidratar cada 3 días, siempre visualizando el estado de sus hojas: si se caen, es porque el ejemplar está secándose y necesita de más riego.

zinnia Esta planta no exige muchos cuidados de jardinería.

Otro punto clave en el cuidado de esta planta que llenará de belleza tu balcón es la necesidad de abonar para potenciar color y tamaño. Los especialistas sugieren hacerlo cada 20 o 25 días, siempre durante el verano. De esta forma, las zinnias crecerán con fuerza, dándole vida a tu hogar hasta principios de otoño.