La planta en maceta que debes sembrar en diciembre para tener flores en el balcón durante todo el verano

En pocas semanas comenzará el verano, una nueva temporada para el cultivo de plantas. Existen distintos ejemplares que podemos sembrar en esta época, pero ninguno con tanta belleza como del que te hablaré a continuación. Se trata de una especie que crece en maceta y tiene flores coloridas y perfumadas que llenarán de belleza tu balcón hasta marzo o abril del próximo año.
Esta es la mejor planta en maceta para tener en tu balcón en diciembre
Tal como recomiendan los especialistas en jardinería de Hogarmania, la mejor planta para sembrar en maceta durante diciembre es la zinnia, conocida también como rosa mística o flor de papel. Se trata de un ejemplar originario de México que se destaca por pequeñas flores que brotan desde mediados de diciembre hasta los últimos días del verano.
Si bien puedes comprar una zinnia en el vivero, también puedes cultivar sus semillas en una maceta durante el mes de diciembre y aguardar el breve proceso hasta que el ejemplar estalle de flores.
Si prefieres cultivar las semillas, primero deberás pensar en un sector del balcón o la terraza que esté bien iluminado, ya que la zinnia necesita, al menos, de 6 horas de sol por día. Además, el sustrato de la maceta deberá tener una mezcla liviana y aireada. Después de eso, recién sembrar las semillas, haciendo pequeños hoyos de 1 centímetro de profundidad, tapando con tierra y regando suavemente.
Los expertos en jardinería recomiendan regar de forma ligera y constante hasta que aparezcan los primeros brotes. Una vez que los mismos emergen del sustrato, habrá que hidratar cada 3 días, siempre visualizando el estado de sus hojas: si se caen, es porque el ejemplar está secándose y necesita de más riego.
Otro punto clave en el cuidado de esta planta que llenará de belleza tu balcón es la necesidad de abonar para potenciar color y tamaño. Los especialistas sugieren hacerlo cada 20 o 25 días, siempre durante el verano. De esta forma, las zinnias crecerán con fuerza, dándole vida a tu hogar hasta principios de otoño.