La planta fácil de mantener que es ideal para decorar el interior del hogar y el jardín

La schefflera, también conocida como planta paraguas, es una de las variedades más conocidas para añadir en el hogar. Se trata de una especie de interior con hojas verdes y, en ocasiones amarillas, que crece hacia lo alto a modo de pequeño árbol. Tolera muy bien la escasez de agua y purifica el aire.
Esta especie es conocida como planta paraguas debido a sus hojas de color verde intenso, dorado o crema que crecen a modo de paraguas. Puede alcanzar hasta tres metros de altura, aunque en su hábitat natural puede llegar a crecer hasta diez metros.
Según los expertos de Verde es vida, Las scheffleras figuran en la lista de especies purificadoras de los ambientes interiores de casas y oficinas. Aquí, te compartimos una pequeña guía con algunos consejos de mantenimiento de esta planta.
Cuidados de la planta
- Riego: esta planta demanda poco riego, especialmente en invierno o en las zonas de clima templado. La clave es proporcionar agua en dosis pequeñas, de modo que la tierra no permanezca húmeda más de dos días seguidos. Soporta razonablemente bien la falta de agua.
- Luz: sitúa la schefflera en un lugar muy luminoso del jardín o del interior del hogar. A diferencia de otras plantas de interior, soporta incluso la luz directa del sol en las épocas más templadas del año o en las zonas de clima suave. La falta de luz provoca la caída de las hojas.
- Sustrato: esta planta requiere un sustrato fértil, que no se apelmace y drene bien. El pH le resulta indiferente, ya que se adapta, aunquet odos los años conviene sustituir los primeros cinco centímetros de tierra por sustrato nuevo.
- Abono: en primavera-verano puedes proporcionar cada 15 días un fertilizante para plantas diluido en el agua de riego. En la temporada otoño-invierno puedes aplicar abono una vez al mes.