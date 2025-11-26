La planta fácil de mantener que es ideal para decorar el interior del hogar y el jardín

La schefflera, también conocida como planta paraguas, es una de las variedades más conocidas para añadir en el hogar. Se trata de una especie de interior con hojas verdes y, en ocasiones amarillas, que crece hacia lo alto a modo de pequeño árbol. Tolera muy bien la escasez de agua y purifica el aire.

Esta especie es conocida como planta paraguas debido a sus hojas de color verde intenso, dorado o crema que crecen a modo de paraguas. Puede alcanzar hasta tres metros de altura, aunque en su hábitat natural puede llegar a crecer hasta diez metros.