Aire acondicionado: el botón que pocos utilizan en verano pero es clave en su funcionamiento

Inclusive por las nochesse hace necesario usar el aire acondicionado. Es que ni la ausencia de sol logra que los ambientes sean agradables para un correcto descanso. Por eso es importante usar bien este electrodoméstico y una de las maneras que pocos conocen es utilizando bien el botón Dry.

¿Para qué sirve el botón "Dry" del aire acondicionado?

Generalmente el botón Dry pasa inadvertido para los usuarios, pero puede marcar la diferencia en la eficiencia y comodidad de un equipo de aire acondicionado. "Dry" significa "seco" en inglés. Este botón es una función especial diseñada para controlar la humedad en el ambiente que climatiza el electrodoméstico.

Activando el botón Dry, el aire acondicionado ajusta su configuración para eliminar la humedad del aire (en el ambiente), de esta forma se crea un entorno más fresco y confortable.

Uar el botón Dry no solo mejora la sensación térmica que experimentan quienes viven en casa, también previene problemas relacionados con la humedad, como la proliferación de moho y la formación de condensación en las paredes.

aire acondicionado, invierno Existe un botón clave en el aire acondicionado que pocos usan.

¿Cómo funciona el dry en el aire acondicionado?

Una vez activada la función "Dry", el equipo de aire acondicionado ajusta la temperatura de la habitación para alcanzar un equilibrio justo entre frescura y eliminación de humedad. Al lograr la reducción de la humedad del aire, las personas se sienten más cómodas y mejoran la eficiencia energética de tu hogar.

Aire acondicionado: beneficios del botón "Dry"