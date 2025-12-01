La limpieza de las rejillas del aire acondicionado: por qué es clave hacerlo en tu casa

Qué pasa si no las limpiás

Ese polvo recircula cada vez que prendes el equipo, lo que puede generar molestias respiratorias, olores desagradables y un funcionamiento más forzado del sistema. Por eso, limpiar las rejillas no es solo una cuestión estética:

El equipo rinde menos y consume más. La acumulación de suciedad obstruye la salida del aire .

La acumulación de suciedad obstruye la salida del . Se acumulan ácaros, hongos y bacterias. La falta de limpieza , puede provocar alergias, tos o irritaciones.

La falta de , puede provocar alergias, tos o irritaciones. El aire pierde frescura y huele raro. La suciedad alojada en las rejillas genera olores estancados que pueden ser desagradables.

La suciedad alojada en las rejillas genera olores estancados que pueden ser desagradables. El mantenimiento se encarece. Cuanto más se deje estar, más profundo deberá ser el servicio técnico y más dinero gastarás.

limpieza aire acondicionado freepik (2) Siempre que limpies tu equipo de aire acondicionado, debe estar apagado. Crédito: Freepik.

Paso a paso: cómo limpiar las rejillas de tu aire acondicionado split

Apagá y desenchufá el equipo. Nunca limpies las rejillas con el aire encendido. Abrí la tapa frontal. La mayoría de los splits permiten levantar la tapa superior con suavidad, es ahí donde están las rejillas. Retirá los filtros. Aunque son parte del sistema, están directamente conectados con la rejilla. Sacalos para limpiarlos aparte. Aspirá el polvo superficial. Con una aspiradora de boquilla fina o un pincel seco, retirá todo el polvo acumulado. Usá un trapo húctedo o esponja con agua y jabón neutro. Pasalo con suavidad por las ranuras de la rejilla. Si hay grasa (especialmente en cocinas), sumá unas gotas de desengrasante suave. Secá con un paño limpio o dejá secar al aire libre. No vuelvas a encender el equipo hasta que esté completamente seco. Reinstalá los filtros y cerrá la tapa. Aprovechá para lavar también los filtros si están sucios. Son clave para un buen funcionamiento.

Cada cuánto deberías hacerlo

En uso regular (verano): una vez al mes .

. Si hay mascotas o mucha tierra en el ambiente: cada 15 días .

. En invierno o fuera de temporada: una limpieza antes de volver a usarlo.

Algunos consejos para mejorar el aire en casa

Ventilá los ambientes al menos 10 minutos por día.

limpieza aire acondicionado freepik (1) Ventilar y hacer una buena limpieza de los ambientes ayuda a mantener en buenas condiciones tu equipo de aire acondicionado.

Usá filtros HEPA si alguien en casa tiene alergias.

No fumes dentro del hogar.

Mantené limpio el entorno del equipo (paredes, techos, estantes cercanos).

La limpieza de las rejillas del aire acondicionado no requiere herramientas especiales ni conocimientos técnicos. Necesitás solo 20 minutos cada tanto, y así podés mejorar la calidad del aire que respira tu familia, prolongar la vida útil del equipo y reducir el consumo eléctrico.