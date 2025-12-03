Cómo convertir tu sartén vieja en una maceta para tu jardín: truco práctico y sencillo

Cuando una sartén cumple su límite de funcionalidad, muchas personas tienden a comprar una nueva y descartar la vieja, sin saber que pueden darle múltiples usos en distintos espacios de casa. Por ejemplo, el jardín es uno de estos espacios donde aprovecharla.
Sucede que tu sartén vieja puede ser convertida en una estupenda maceta, siempre y cuando sigas una serie de pasos para lograr este objetivo.
Cómo convertir tu sartén vieja en una maceta para tu jardín
Lo primero que tienes que hacer para llevar a cabo esta transformación es preparar tu sartén. Haz varios agujeros pequeños en la base del sartén con un clavo o taladro, lo que permitirá que las raíces se pudran y el exceso de agua se escape.
El siguiente paso será decorar la sartén a tu gusto. Puedes pintar la superficie exterior con una pintura acrílica o esmalte sintético. Luego, cúbrelo con yute para darle un estilo rústico, si es que este es de tu preferencia.
Rellena la sartén con una mezcla de tierra adecuada para tus plantas, como tierra de compost, tierra de vivero o una mezcla para macetas con buen drenaje.
Por último, coloca la planta que elegiste dentro de la sartén, y listo. Cubre con más tierra tu nueva maceta, presionando suavemente alrededor de la base para fijar al ejemplar.
Si tu sartén ya tiene agujeros, y no quieres hacer una maceta, también puedes usarlo como una bandeja de goteo para colocar debajo de otras macetas y así recolectar el exceso de agua.
La sartén vieja como elemento de decoración
- Reloj de pared: perfora un agujero en el centro, decora la base y añade los números y el mecanismo del reloj.
- Tabla de mensajes: pinta el interior de la sartén con pintura de pizarra y úsala para escribir mensajes o listas de la compra con tiza.
- Panera o frutero: limpia la sartén, retira el mango si lo prefieres, y decórala. Con el tiempo, puedes usarla para guardar pan o frutas.
- Espejo decorativo: corta un espejo a medida para que encaje en la sartén y pégalo. Puedes decorar el borde o el mango para que sea más original.
- Centro de mesa o colgante: utiliza la sartén como base para un centro de mesa decorado con flores, velas u otros objetos. También puedes colgarla y usarla para sostener servilletas de cocina.