Cómo convertir tu sartén vieja en una maceta para tu jardín: truco práctico y sencillo

El siguiente paso será decorar la sartén a tu gusto. Puedes pintar la superficie exterior con una pintura acrílica o esmalte sintético. Luego, cúbrelo con yute para darle un estilo rústico, si es que este es de tu preferencia.

Rellena la sartén con una mezcla de tierra adecuada para tus plantas, como tierra de compost, tierra de vivero o una mezcla para macetas con buen drenaje.

maceta, jardin Luego de los agujeros a la sartén, puedes decorarla como tú quieras para obtener una maceta.

Por último, coloca la planta que elegiste dentro de la sartén, y listo. Cubre con más tierra tu nueva maceta, presionando suavemente alrededor de la base para fijar al ejemplar.

Si tu sartén ya tiene agujeros, y no quieres hacer una maceta, también puedes usarlo como una bandeja de goteo para colocar debajo de otras macetas y así recolectar el exceso de agua.

La sartén vieja como elemento de decoración