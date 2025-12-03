Pero detrás de esa mole flotante hay un desafío aún más asombroso que construirla: alimentarla. Un barco que funciona como una ciudad en alta mar necesita una infraestructura culinaria capaz de sostener, varias veces al día, a más de 5.000 viajeros y una tripulación que supera las 2.000 personas. Y ese proceso, oculto bajo las cubiertas de los cruceros, es donde ocurre la verdadera proeza.

Barco (4)

No es su tamaño: el verdadero milagro de los mega cruceros está en sus cocinas

El crucero Symphony of the Seas, antecesor del Icon y durante años el crucero más grande del mundo, es una muestra perfecta de este milagro logístico. La periodista Sophie-Claire Hoeller, tras embarcarse para documentar sus cocinas, descubrió un sistema que combina precisión industrial, planificación quirúrgica y un ritmo de trabajo que nunca se detiene.