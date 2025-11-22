De cara al verano 2026, una nueva tendencia en calzado empieza a ganar protagonismo y promete dejar atrás a las clásicas ojotas y a los zuecos. Se trata de un modelo de sandalias que combina comodidad, sujeción y diseño moderno, pensado para quienes buscan practicidad sin resignar estilo.
Se viene con todo: la tendencia más cómoda del verano 2026 que deja atrás a las ojotas y los zuecos
La moda cambia todo el tiempo y este verano el calzado protagonista será las sandalias tipo “slide”. Esta nueva tendencia combina la ligereza de las ojotas con una sujeción estructurada parecida a los zuecos. Pero sin renunciar al diseño moderno.
Así es la nueva sandalia que será tendencia este verano 2026
Estas nuevas sandalias slide presentan un diseño con dos tiras anchas que sujetan el talón y el empeine, brindando mayor estabilidad que las ojotas tradicionales. Su estética también marca la diferencia: las tiras se verán en colores contrastantes y la planta del pie incorpora detalles gráficos que refuerzan el espíritu veraniego.
La reconocida marca Havaianas ya las tiene a la venta y se las puede encontrar como Una Açaí, lo que simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas sin perder estilo.
Por qué estas sandalias son la tendencia clave para el verano 2026
Este nuevo modelo no es solo una apuesta de moda: simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas. Las sandalias slide son ideales para quienes valoran tanto la practicidad como el estilo, por lo que esta propuesta se perfila como la opción ideal para caminar por la ciudad, disfrutar de la playa o moverse con libertad durante los días más calurosos.
Con esta tendencia, las sandalias cómodas se consolidan como el calzado estrella del verano 2026.
Colores vibrantes que marcan tendencia en el verano 2026
La nueva tendencia llega con una paleta pensada para destacar en los meses cálidos. Tonos intensos y pasteles conviven en opciones como rosa, durazno, terracota y negro, adaptándose tanto a estilos minimalistas como a quienes buscan un toque de energía en su outfit. Los tonos suaves, en especial, se posicionan como los favoritos del verano 2026.
Cómo cuidar las sandalias slide para que duren más
Para conservar el calzado en perfecto estado durante toda la temporada, se recomienda limpiarlo con un paño húmedo, evitar sumergirlo completamente en agua y secarlo siempre a la sombra. Estos cuidados ayudan a mantener la forma, el color y la durabilidad del material, especialmente en días de altas temperaturas.