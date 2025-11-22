Inicio Belleza Tendencias
Se viene con todo: la tendencia más cómoda del verano 2026 que deja atrás a las ojotas y los zuecos

Entre las tendencias del verano 2026, surgen unas sandalias más cómodas que prometen desplazar a las ojotas y los zuecos en los días de mayor calor

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las ojotas y los zuecos no van más. Las nuevas tendencias se imponen para brindar comodidad y estilo.

Las ojotas y los zuecos no van más. Las nuevas tendencias se imponen para brindar comodidad y estilo.

De cara al verano 2026, una nueva tendencia en calzado empieza a ganar protagonismo y promete dejar atrás a las clásicas ojotas y a los zuecos. Se trata de un modelo de sandalias que combina comodidad, sujeción y diseño moderno, pensado para quienes buscan practicidad sin resignar estilo.

La moda cambia todo el tiempo y este verano el calzado protagonista será las sandalias tipo “slide”. Esta nueva tendencia combina la ligereza de las ojotas con una sujeción estructurada parecida a los zuecos. Pero sin renunciar al diseño moderno.

ojotas, calzado
Las nuevas tendencias del verano 2026 proponen sandalias más cómodas y prácticas que las clásicas ojotas y zuecos.

Las nuevas tendencias del verano 2026 proponen sandalias más cómodas y prácticas que las clásicas ojotas y zuecos.

Así es la nueva sandalia que será tendencia este verano 2026

Estas nuevas sandalias slide presentan un diseño con dos tiras anchas que sujetan el talón y el empeine, brindando mayor estabilidad que las ojotas tradicionales. Su estética también marca la diferencia: las tiras se verán en colores contrastantes y la planta del pie incorpora detalles gráficos que refuerzan el espíritu veraniego.

La reconocida marca Havaianas ya las tiene a la venta y se las puede encontrar como Una Açaí, lo que simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas sin perder estilo.

ojotas havaianas- sandalias slide
Las sandalias slide se imponen este verano. Foto: Havaianas.

Las sandalias slide se imponen este verano. Foto: Havaianas.

Por qué estas sandalias son la tendencia clave para el verano 2026

Este nuevo modelo no es solo una apuesta de moda: simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas. Las sandalias slide son ideales para quienes valoran tanto la practicidad como el estilo, por lo que esta propuesta se perfila como la opción ideal para caminar por la ciudad, disfrutar de la playa o moverse con libertad durante los días más calurosos.

Con esta tendencia, las sandalias cómodas se consolidan como el calzado estrella del verano 2026.

ojotas havaianas- sandalias slide (2)
Las sandalias slide se pueden usar en la playa o en las calles. Foto: Havaianas.

Las sandalias slide se pueden usar en la playa o en las calles. Foto: Havaianas.

Colores vibrantes que marcan tendencia en el verano 2026

La nueva tendencia llega con una paleta pensada para destacar en los meses cálidos. Tonos intensos y pasteles conviven en opciones como rosa, durazno, terracota y negro, adaptándose tanto a estilos minimalistas como a quienes buscan un toque de energía en su outfit. Los tonos suaves, en especial, se posicionan como los favoritos del verano 2026.

ojotas havaianas- sandalias slide (1)
Los colores vibrantes como el rosa se imponen esta temporada. Foto: Havaianas.

Los colores vibrantes como el rosa se imponen esta temporada. Foto: Havaianas.

Cómo cuidar las sandalias slide para que duren más

Para conservar el calzado en perfecto estado durante toda la temporada, se recomienda limpiarlo con un paño húmedo, evitar sumergirlo completamente en agua y secarlo siempre a la sombra. Estos cuidados ayudan a mantener la forma, el color y la durabilidad del material, especialmente en días de altas temperaturas.

