Se viene con todo: la tendencia más cómoda del verano 2026 que deja atrás a las ojotas y los zuecos

La reconocida marca Havaianas ya las tiene a la venta y se las puede encontrar como Una Açaí, lo que simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas sin perder estilo.

ojotas havaianas- sandalias slide Las sandalias slide se imponen este verano. Foto: Havaianas.

Por qué estas sandalias son la tendencia clave para el verano 2026

Este nuevo modelo no es solo una apuesta de moda: simboliza una búsqueda creciente de tendencias más cómodas y prácticas. Las sandalias slide son ideales para quienes valoran tanto la practicidad como el estilo, por lo que esta propuesta se perfila como la opción ideal para caminar por la ciudad, disfrutar de la playa o moverse con libertad durante los días más calurosos.

Con esta tendencia, las sandalias cómodas se consolidan como el calzado estrella del verano 2026.

ojotas havaianas- sandalias slide (2) Las sandalias slide se pueden usar en la playa o en las calles. Foto: Havaianas.

Colores vibrantes que marcan tendencia en el verano 2026

La nueva tendencia llega con una paleta pensada para destacar en los meses cálidos. Tonos intensos y pasteles conviven en opciones como rosa, durazno, terracota y negro, adaptándose tanto a estilos minimalistas como a quienes buscan un toque de energía en su outfit. Los tonos suaves, en especial, se posicionan como los favoritos del verano 2026.

ojotas havaianas- sandalias slide (1) Los colores vibrantes como el rosa se imponen esta temporada. Foto: Havaianas.

Cómo cuidar las sandalias slide para que duren más

Para conservar el calzado en perfecto estado durante toda la temporada, se recomienda limpiarlo con un paño húmedo, evitar sumergirlo completamente en agua y secarlo siempre a la sombra. Estos cuidados ayudan a mantener la forma, el color y la durabilidad del material, especialmente en días de altas temperaturas.