Adiós a la puerta blanca: el nuevo color que es tendencia en la decoración del hogar

Los expertos en decoración señalan que el color principal de la puerta ya no es este, sino que las puertas pintadas con tonos atrevidos están ganando terreno. Es importante siempre elegir el tono adecuado, según el efecto que quieras generar.

Las puertas de colores llamativos no solamente se convierten en un centro de atracción, sino que le dan vida a los ambientes de tu casa. De esta manera, puedes renovar tu casa sencillamente y sin necesidad de una reforma integral.

decoracion, puerta Los colores llamativos en las puertas son la nueva moda en decoración.

Ya lo sabes, si quieres renovar tu casa, todo lo que tienes que hacer es seguir esta tendencia en decoración y pintar la puerta principal de colores llamativos.

El significado de los colores

En 2026, las puertas dejan los colores neutro para dar lugar a una nueva tendencia: los colores intensos. ¿Cuál de los siguientes elegirías?