El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves con tormentas y viento Zonda en precordillera

El pronóstico de contingencias Climáticas informó que este jueves se registrará una máxima de 35°C

Por UNO
Este jueves se registrará una máxima de 35°C. El viernes habrá un marcado descenso de la temperatura.

Cristian Lozano

El pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre informó que en la previa de un fin de semana extra largo habrá temperaturas elevadas, tormentas y viento Zonda en Malargüe y en la precordillera. Después del Zonda habrá un marcado descenso de la temperatura el viernes y vuelve el calor el sábado.

  • Jueves 20 de noviembre

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos moderados del sudeste.

Zonda en precordillera y Malargüe. Tormentas hacia la noche.

Condiciones inestables en cordillera, con probables precipitaciones.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

viento zonda mendoza clases suspendidas dge.jpg
El pronóstico del tiempo en Mendoza indica la presencia de viento Zonda para este jueves en Malargüe y en la precordillera.

Descenso de la temperatura y lluvias en la cordillera para el feriado

  • Viernes 21 de noviembre

Cielo con nubosidad variable y descenso de la temperatura.

Vientos leves del sudeste.

Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

  • Sábado 22 de noviembre

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura.

Vientos moderados del noreste.

Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

