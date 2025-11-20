El pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre informó que en la previa de un fin de semana extra largo habrá temperaturas elevadas, tormentas y viento Zonda en Malargüe y en la precordillera. Después del Zonda habrá un marcado descenso de la temperatura el viernes y vuelve el calor el sábado.
Datos meteorológicos
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves con tormentas y viento Zonda en precordillera
El pronóstico de contingencias Climáticas informó que este jueves se registrará una máxima de 35°C
- Jueves 20 de noviembre
Nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos moderados del sudeste.
Zonda en precordillera y Malargüe. Tormentas hacia la noche.
Condiciones inestables en cordillera, con probables precipitaciones.
Máxima: 35°C | Mínima: 17°C
Descenso de la temperatura y lluvias en la cordillera para el feriado
- Viernes 21 de noviembre
Cielo con nubosidad variable y descenso de la temperatura.
Vientos leves del sudeste.
Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 14°C
- Sábado 22 de noviembre
Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura.
Vientos moderados del noreste.
Inestable en cordillera.
Máxima: 33°C | Mínima: 16°C