Tres ciudades de Mendoza se ubicaron entre las más calurosas del país por las altas temperaturas de este martes. En el ránking se ubicaron San Martín que llegó a los 35°C. Mientras que la ciudad de Mendoza y San Rafael se posicionaron en la tabla con 33°C y 34°C, respectivamente. Los lugares del país más calurosos fueron liderado por San Fernando del Valle de Catamarca con 40.2°C, seguido de Chamical con 38.4°C y La Rioja con 38.2°C.
Después de una jornada agobiante, el pronóstico del tiempo para Mendoza anunció una leve baja de la máxima
Este miércoles habrá una disminución de dos grados nada más. Este martes, hubo tres ciudades de Mendoza que estuvieron entre las más calientes del país
Para este miércoles, el pronóstico del tiempo anticipó que habrá una leve disminución de la máxima y continuará el calor húmedo.
Vientos moderados a leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.
La máxima será de 32°Cy la mínima de 20°C
Para el jueves se espera una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.
La máxima será de 35°C y la mínima de 17°C.
Cómo estará el tiempo el viernes feriado puente
En tanto, el viernes se anticipa con nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.
La máxima será de 29°C y la mínima de 14°C.
Para el domingo se aguarda un día nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.
La máxima llegará a los 33°C y la mínima a 16°C
Finalmente, el domingo vuelve el calor, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.
La máxima llegará a los 35°C y la mínima de 16°C