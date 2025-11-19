Después de una jornada agobiante, el pronóstico del tiempo para Mendoza anunció una leve baja de la máxima

La máxima será de 32°Cy la mínima de 20°C

Para el jueves se espera una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

La máxima será de 35°C y la mínima de 17°C.

pronostico del tiempo clima ola de calor vendimia ciudad de mendoza (15).jpeg Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Cómo estará el tiempo el viernes feriado puente

En tanto, el viernes se anticipa con nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Inestable en las primeras horas. Precipitaciones en cordillera.

La máxima será de 29°C y la mínima de 14°C.

Para el domingo se aguarda un día nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

La máxima llegará a los 33°C y la mínima a 16°C

Finalmente, el domingo vuelve el calor, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

La máxima llegará a los 35°C y la mínima de 16°C