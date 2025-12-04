Cómo coser un camisón de verano: con un truco de costura y un poco de hilo

cortar tela La tela es casi tan importante como los moldes y estado de la máquina de coser.

Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.

Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme con un truco.

Paso a paso: cómo coser un camisón de verano con un truco de hilos

Para este truco de costura vas a necesitar un buen pedazo de tela de algodón, lisa o estampada. Te dejo el tutorial de este truco de costura para que puedas seguirlo mejor.

El camisón que hoy usamos es lo que hace algunos siglos se utilizaba como ropa interior simple. En el siglo XIX, el camisón pasó a ser una prenda moderna y revolucionaria, con diferentes formas, estampados y telas.

