Cómo coser un camisón de verano: con un truco de costura y un poco de hilo

Un truco de costura o DIY de hilos es una herramienta perfecta para crear tus propias prendas desde cero o reutilizar esos viejos retazos que llevan años en el armario esperando a ser usados. Hoy te comparto un truco de hilos para que puedas crear un hermoso camisón de verano con algodón, hilos y tijeras.
¿Cómo elijo la tela para mi truco de costura?
Antes de realizar cualquier DIY de costura, es muy importante elegir bien las telas. Para un camisón de verano se recomienda usar telas de algodón, que no generen alegría en la piel, sean frescas y un poco elásticas. Son telas de acabados suaves y fibras un poco gruesas, ideales para un truco de hilos o un proyecto de este tipo.
Los tejidos de ropa se clasifican de diferentes maneras y por ende se usan para diferentes DIY. Existen tejidos o telas naturales de origen vegetal, como el algodón o el lino, muy suaves y perfectos para prendas ligeras y cómodas, como remeras, faldas, blusas y ropa de cama. Son telas absorbentes.
Por otra parte, las telas más porosas y rasposas como la lana o la seda. La ropa de este tipo suele ser más aislante que absorbente y no tiene tanta caída como para ser usada en vestidos sueltos y faldas. La seda se usa mucho en lencería, vestidos al cuerpo y blusas entalladas.
Los tejidos de origen sintético son muy resistentes y no se arrugan. Normalmente, este tipo de telas se utiliza en la confección de ropa deportiva. Es un tipo de tela elástica, de secado rápido y gran durabilidad, perfecta si estás buscando diseñar ropa todoterreno y firme con un truco.
Paso a paso: cómo coser un camisón de verano con un truco de hilos
Para este truco de costura vas a necesitar un buen pedazo de tela de algodón, lisa o estampada. Te dejo el tutorial de este truco de costura para que puedas seguirlo mejor.
El camisón que hoy usamos es lo que hace algunos siglos se utilizaba como ropa interior simple. En el siglo XIX, el camisón pasó a ser una prenda moderna y revolucionaria, con diferentes formas, estampados y telas.
- Antes de comenzar con este truco o DIY de hilos, busca una musculosa que te sirva de referencia para cortar la parte superior del camisón.
- Con la tela del revés, marca la parte superior doblando la musculosa por la mitad, tal como se ve en el tutorial DIY.
- Une las piezas superiores e inferiores tomando las medidas que señala el truco. Cose con costura recta y agrega el elástico en el centro, el volado debajo y los tirantes en la parte de arriba. Un proyecto de ropa muy sencillo para dormir cómoda en el verano.