Cómo hacer una funda para la botella de vino: usando un truco y una camisa vieja

Un truco de hilos es una excelente opción para reutilizar telas viejas, diseñar prendas a medida y confeccionar accesorios de moda. Los DIY de costura suelen llevar pocos materiales, son muy creativos y se pueden realizar con ayuda de un tutorial. Hoy te comparto un truco para que puedas reutilizar viejas camisas y crear fundas para las botellas de vino.
Si estás pensando en comenzar a coser en casa, es importante tener bien claras las metas y comenzar con trucos sencillos y tutoriales básicos. Busca y ten a mano un truco de hilos para todo, por más que sea un accesorio pequeño y sencillo.
Utiliza tijeras de tela bien afiladas y de diferentes medidas. Una tijera sin filo puede dañar la tela y deshilacharla. Puedes realizar un truco para ello, frotando un poco de papel aluminio en las tijeras.
Usa siempre hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada truco, con una caída y rigidez adecuada.
Paso a paso y con un truco: cómo hacer una funda de botella de vino usando una camisa
La camisa es una prenda antigua que comenzó como una simple túnica de lino, que se usaba como ropa interior en el antiguo Egipto y en Roma. Recién en el siglo XIX, las camisas comenzaron a ser prendas exteriores con botones delanteros y cuellos cómodos.
Todos tenemos en casa alguna camisa vieja y desgastada que ya no usamos, pero guardamos por las dudas. Estos trapos viejos son una oportunidad para la economía de tu hogar, para el medioambiente y tu creatividad.
A continuación te comparto este truco DIY de hilos, acompañado de un tutorial para que puedas seguirlo mejor.
- Para comenzar con este truco o DIY de costura, recorta las mangas de la camisa. Mide la botella de vino con la manga para asegurarte que entre bien.
- Voltea la manga, dejándola del revés. Cose la base de la manga, dejando la parte del puño abierta para introducir el vino.
- Agrega, si lo deseas, algunas decoraciones o accesorios divertidos como se ve en el tutorial. También puedes colocar una manija a los costados para mover la botella de vino.
Un truco DIY y algo más: qué puedo hacer con los restos de camisa que me quedan
No tires las partes de la camisa que no usaste para la funda de vino. Con el cuerpo de la camisa, puedes realizar un truco y crear un bolso tote bag para hacer las compras.
También puedes hacer una funda para guardar las bolsas de nailon o una funda para colocar el pan. Otra opción de truco o DIY consiste en hacer almohadones con las camisas viejas, es muy simple y quedan muy bonitos.