Cómo hacer una funda para la botella de vino: usando un truco y una camisa vieja

Usa siempre hilos y agujas de la medida correcta. Para telas más gruesas lo ideal es usar agujas de 18 o 16, para telas finas lo mejor son las agujas de 11. También es importante usar telas acordes para cada truco, con una caída y rigidez adecuada.

Paso a paso y con un truco: cómo hacer una funda de botella de vino usando una camisa

La camisa es una prenda antigua que comenzó como una simple túnica de lino, que se usaba como ropa interior en el antiguo Egipto y en Roma. Recién en el siglo XIX, las camisas comenzaron a ser prendas exteriores con botones delanteros y cuellos cómodos.

Todos tenemos en casa alguna camisa vieja y desgastada que ya no usamos, pero guardamos por las dudas. Estos trapos viejos son una oportunidad para la economía de tu hogar, para el medioambiente y tu creatividad.

A continuación te comparto este truco DIY de hilos, acompañado de un tutorial para que puedas seguirlo mejor.

Embed - BOLSA PARA BOTELLAS CON MANGA DE CAMISA

Para comenzar con este truco o DIY de costura, recorta las mangas de la camisa. Mide la botella de vino con la manga para asegurarte que entre bien. Voltea la manga, dejándola del revés. Cose la base de la manga, dejando la parte del puño abierta para introducir el vino. Agrega, si lo deseas, algunas decoraciones o accesorios divertidos como se ve en el tutorial. También puedes colocar una manija a los costados para mover la botella de vino.

Un truco DIY y algo más: qué puedo hacer con los restos de camisa que me quedan

reutilizar camisa Con un par de camisas viejas puedes crear todo tipo de accesorios.

No tires las partes de la camisa que no usaste para la funda de vino. Con el cuerpo de la camisa, puedes realizar un truco y crear un bolso tote bag para hacer las compras.

También puedes hacer una funda para guardar las bolsas de nailon o una funda para colocar el pan. Otra opción de truco o DIY consiste en hacer almohadones con las camisas viejas, es muy simple y quedan muy bonitos.