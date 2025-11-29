Por qué hay que rociar el caño de escape del auto con vinagre: ¿qué significa?

limpiar auto El caño de escape del auto sirve para evacuar los gases del motor, por eso siempre debe estar impecable y libre de obstrucciones.

Te explico por qué deberías rociar vinagre blanco en el caño de escape del auto

El vinagre de limpieza se elabora destilando ácido acético de manera artificial, a diferencia del vinagre de alimentos que se fabrica fermentando cáscaras de frutas y otros alimentos. El vinagre destilado no es apto para consumo, solo sirve para limpiar superficies específicas.

Este truco con vinagre es mu útil para limpiar el caño de escape del auto y la moto. Simplemente, debes colocar en un recipiente con pico pulverizador partes iguales de agua y vinagre, y rociar el caño de escape por dentro y por fuera. Frota con una esponja para eliminar la mugre y seca con servilletas descartables o un paño seco.