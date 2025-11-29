Por qué hay que rociar el caño de escape del auto con vinagre: ¿qué significa?

La mayoría de los procedimientos y técnicas de limpieza suelen tener como ingrediente principal vinagre. Este producto no sirve únicamente para limpiar la casa, también es muy efectivo para desinfectar algunas partes del auto. Hoy te comparto un truco para que puedas limpiar el caño de escape del auto y dejarlo como nuevo.
Te explico por qué deberías rociar vinagre blanco en el caño de escape del auto
El vinagre de limpieza se elabora destilando ácido acético de manera artificial, a diferencia del vinagre de alimentos que se fabrica fermentando cáscaras de frutas y otros alimentos. El vinagre destilado no es apto para consumo, solo sirve para limpiar superficies específicas.
Este truco con vinagre es mu útil para limpiar el caño de escape del auto y la moto. Simplemente, debes colocar en un recipiente con pico pulverizador partes iguales de agua y vinagre, y rociar el caño de escape por dentro y por fuera. Frota con una esponja para eliminar la mugre y seca con servilletas descartables o un paño seco.
Hay que tener mucho cuidado al utilizar vinagre de limpieza, para cualquier truco de la casa o auto. Evita pantallas digitales, cables, ropa delicada, metales delicados, piedras como el granito y maderas sin revestimiento.
¿Qué otras cosas del auto puedo limpiar con vinagre?
Para mantener el auto limpio y reluciente por más tiempo, puedes preparar una mezcla de vinagre blanco y agua y utilizarla en distintas zonas del vehículo.
Es importante evitar lugares delicados que puedan dañarse cuando entren en contacto con el vinagre, no olvides que es un ingrediente ácido.
- Con un poco de vinagre puedes ablandar y remover la caca de paloma de los vidrios y del auto en general. Es importante que el vinagre esté bien diluido para que no dañe la pintura del auto. Coloca la mezcla de ingredientes sobre el excremento, deja que actúe unos minutos y utiliza una esponja suave para limpiarlos.
- También puedes usar vinagre para limpiar y desinfectar las ruedas del auto, rociando vinagre y refregando con un cepillo.
- El vinagre blanco es muy bueno para limpiar las ventanillas y espejos del auto. No solo remueve los pegotes, también elimina las marcas de agua y tierra.
- Con un chorro de vinagre puedes limpiar los faroles del auto y quitar los pequeños bichos que se quedan pegados en la parte delantera.
- Finalmente, puedes usar vinagre para limpiar los asientos del auto y neutralizar los malos olores de los tapizados, siempre cuidando que la tela no se arruine.