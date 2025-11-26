¿Mucho moho en la cortina del baño?: con un chorrito de vinagre problema resuelto

Para limpiar la cortina del baño y eliminar los hongos, solo basta con tener una botella de vinagre blanco a mano. Lo ideal es usar vinagre destilado, es mucho más ácido y concentrado en comparación con el vinagre de alimentos.

cortina de ducha También puedes colocar la cortina en el lavarropas con media taza de vinagre en el tambor.

Para realizar este procedimiento puedes retirar la cortina del baño o dejarla puesta. Prepara una mezcla de vinagre y agua en partes iguales, rocía la cortina de la ducha y deja que el producto actúe por media hora aproximadamente.

Con una esponja o cepillo, refriega los hongos y enjuaga con agua. Seca bien la cortina del baño para que no se acumule humedad y vuelve a colocarla. Si todavía quedan algunos hongos, vuelve a repetir el procedimiento.

Paso a paso: cómo realizar una limpieza profunda del baño

Para limpiar el baño en profundidad y eliminar la mugre más difícil, puedes utilizar vinagre blando de limpieza u optar por otros productos más potentes. Sin importar el producto, siempre se recomienda usar protección para limpiar el baño, en especial guantes y barbijo.

Embed - LIMPIEZA PROFUNDA Y PROFESIONAL DEL BAÑO | Consejos de Experta en Limpieza y Organización