Adiós al estrés crónico: el truco de 60 segundos que calma tu mente

El estrés crónico se convirtió en uno de los problemas más comunes de la vida moderna. Impacta en la productividad, la concentración y, sobre todo, en la salud y bienestar. Expertos de Harvard advierten que ignorar sus señales puede derivar en ansiedad, insomnio y enfermedades cardiovasculares.
El truco revelado por la psicóloga de Harvard
Una psicóloga entrenada en Harvard, Lindsay Bira, presentó un sorprendente truco de apenas 60 segundos para combatir el estrés en cualquier momento del día. La técnica consiste en un ejercicio de respiración consciente:
- Cerrá los ojos y relajá el cuerpo.
- Tomá varias respiraciones profundas y controladas.
- Inhalá profundamente y mantené la respiración durante 60 segundos. Se recomienda hacerlo de forma progresiva.
- Cuando aparezca la sensación de incomodidad, recordá que tu cuerpo es capaz de sostenerla.
- Exhalá lentamente y repetí entre tres y cinco veces.
Este ejercicio debe practicarse de forma progresiva. No es necesario llegar a los 60 segundos en la primera vez; lo recomendable es aumentar el tiempo gradualmente según tu comodidad y estado físico.
Este sencillo truco entrena al cerebro para tolerar la incomodidad y reprogramar la respuesta al estrés, generando calma inmediata.
Beneficios para la salud y bienestar
Según estudios publicados en Frontiers in Psychology, los ejercicios de respiración profunda reducen la presión arterial, mejoran la función cardiovascular y activan el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación.
En apenas un minuto, este método puede transformar tu estado mental y físico, ofreciendo una herramienta práctica para el día a día.
Si querés cuidar tu salud y bienestar, probá este truco de 60 segundos cada vez que el estrés aparezca. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán.