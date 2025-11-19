La famosa planta que es ideal para el home office: aumenta la concentración y reduce el estrés

Desde la pandemia de coronavirus, el teletrabajo se ha incrementado de manera considerable, y para potenciarlo puedes recurrir a una planta que entre sus beneficios destacan el aumento de la concentración y una mejora en el estrés, solo por nombrar algunos.
En el último tiempo, el home office ha crecido basándose en la necesidad de flexibilidad, una mejora en la productividad y una mejora en el compromiso de los empleados, siendo una forma de trabajo que ha llegado para quedarse.
La planta que es ideal para el home office: aumenta la concentración y reduce el estrés
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la sansevieria o lengua de suegra es una planta que, entre sus beneficios, se encuentra un aumento de la concentración y una reducción del estrés.
La simple presencia de plantas en un espacio puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo y el bienestar general, lo que favorece un mejor rendimiento mental al realizar home office.
Al mejorar el ambiente interior y contribuir a un entorno más natural, se ha observado que las plantas ayudan a reducir los niveles de ansiedad y estrés, lo que indirectamente mejora el enfoque y la función cognitiva.
Como si esto fuese poco, esta planta es también conocida por su capacidad para purificar el aire y absorber toxinas que provocan síntomas como náuseas o dolores de cabeza, que pueden distraer.
Dónde ubicar las plantas a la hora de realizar home office
Puedes ubicar las plantas cerca de las ventanas para aprovechar la luz natural, o en estanterías para crear una división visual del espacio. Es importante siempre respetar la posible iluminación de estos ejemplares, para favorecer tu home office basándose en esto.
En el caso de la sansevieria, la ubicación ideal puede ser en un rincón luminoso pero sin sol directo, como cerca de una ventana. Es una planta que puede vivir en semisombra o sombra, pero prospera con luz indirecta brillante.