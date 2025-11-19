La famosa planta que es ideal para el home office: aumenta la concentración y reduce el estrés

La simple presencia de plantas en un espacio puede tener un efecto positivo en el estado de ánimo y el bienestar general, lo que favorece un mejor rendimiento mental al realizar home office.

Al mejorar el ambiente interior y contribuir a un entorno más natural, se ha observado que las plantas ayudan a reducir los niveles de ansiedad y estrés, lo que indirectamente mejora el enfoque y la función cognitiva.

sansevieria lengua de suegra La lengua de suegra es una planta que puede darte grandes beneficios.

Como si esto fuese poco, esta planta es también conocida por su capacidad para purificar el aire y absorber toxinas que provocan síntomas como náuseas o dolores de cabeza, que pueden distraer.

Dónde ubicar las plantas a la hora de realizar home office

Puedes ubicar las plantas cerca de las ventanas para aprovechar la luz natural, o en estanterías para crear una división visual del espacio. Es importante siempre respetar la posible iluminación de estos ejemplares, para favorecer tu home office basándose en esto.

En el caso de la sansevieria, la ubicación ideal puede ser en un rincón luminoso pero sin sol directo, como cerca de una ventana. Es una planta que puede vivir en semisombra o sombra, pero prospera con luz indirecta brillante.