Cuál es el mejor momento del año para cultivar una lavanda y tener el jardín lleno de perfume y color

La lavanda es una de las plantas predilectas por maestros jardineros. El motivo es simple de predecir: un color elegante y un perfume que te hará sentir por las nubes. Pero, para aprovechar de estas cualidades sensoriales, es importante saber cuál es el mejor momento del año para cultivar este ejemplar en el jardín.
Pocos lo saben: cuál es el mejor momento para cultivar una lavanda
Para que una lavanda crezca frondosa, es necesario comenzar a cuidar el ejemplar desde su cultivo. En otro orden de las palabras, tenemos que saber cuándo sembrarla en el jardín para que se desarrolle de manera óptima.
En este sentido, una de las claves residirá en el clima de tu ciudad. En regiones con heladas leves o inviernos moderados, podrás cultivar la lavanda en otoño, de 6 a 8 semanas antes de la primera helada para que las raíces se establezcan con seguridad. Mientras que en lugares más fríos o con heladas intensas, lo ideal será esperar hasta la primavera para no correr ningún riesgo.
Ahora que sabés esto, tendrás que considerar el espacio entre cada planta, garantizando una buena circulación del aire. En concreto, debemos dejar 90 centímetros de distancia entre una lavanda y otra.
Por otro lado, también es menester tener en cuenta que la lavanda necesita de al menos 6 horas de luz directa todos los días. Esto promoverá la floración abundante, potenciando los colores y el aroma. Además, el suelo tiene que ser ligero y con buen drenaje para que las raíces no se pudran ni la planta se debilite.
En relación a esto, el riego debe ser regular durante su primer verano. Luego, espaciar la hidratación. La lavanda es una especie resistente a la sequía, por lo que se sugiere evitar encharcar las raíces.
Con estos cuidados, solamente debemos aguardar a que la planta florezca después de su debida siembra:
- Si sembraste semillas, la germinación demorará hasta 21 días, pero las flores aparecerán al cabo de 9 a 11 meses aproximadamente.
- En cambio, si realizaste una propagación por esqueje, las raíces aparecerán en 2 semanas y las flores las verás en un lapso de 6 a 7 meses aproximadamente.