Cuál es el mejor momento del año para cultivar una lavanda y tener el jardín lleno de perfume y color

Ahora que sabés esto, tendrás que considerar el espacio entre cada planta, garantizando una buena circulación del aire. En concreto, debemos dejar 90 centímetros de distancia entre una lavanda y otra.

lavanda La lavanda es una de las mejores plantas para tener en el jardín.

Por otro lado, también es menester tener en cuenta que la lavanda necesita de al menos 6 horas de luz directa todos los días. Esto promoverá la floración abundante, potenciando los colores y el aroma. Además, el suelo tiene que ser ligero y con buen drenaje para que las raíces no se pudran ni la planta se debilite.

En relación a esto, el riego debe ser regular durante su primer verano. Luego, espaciar la hidratación. La lavanda es una especie resistente a la sequía, por lo que se sugiere evitar encharcar las raíces.

lavanda La lavanda no exige demasiados cuidados de jardinería.

Con estos cuidados, solamente debemos aguardar a que la planta florezca después de su debida siembra: