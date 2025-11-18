Planta de aloe vera: por qué recomiendan envolverla en papel aluminio y cuáles son los beneficios

La planta de aloe vera es uno de los ejemplares más famosos y tenidos en los distintos hogares, y estos se debe a la gran cantidad de beneficios que puede aportar. De hecho, esta es muy utilizada en numerosos trucos caseros.
Para mantener la planta en buen estado y disfrutar de múltiples ventajas, muchas son las personas que recomiendan envolver el ejemplar en aluminio. ¿Para qué puede servir esto?
Por qué recomiendan envolver la planta de aloe vera en papel aluminio
Se recomienda envolver la base de una planta de aloe vera en papel de aluminio para protegerla de plagas rastreras como hormigas y babosas, conservar la humedad del sustrato al reducir la evaporación y como barrera térmica para proteger las raíces del calor excesivo.
Más precisamente, este método funciona colocando el papel aluminio alrededor del borde de la maceta, ya que la parte brillante refleja la luz del sol, ahuyentando a los insectos y dirigiendo la luz a las hojas de la planta.
Al cubrir la superficie del sustrato, el papel de aluminio ayuda a reducir la evaporación del agua, manteniendo la tierra húmeda por más tiempo, y siendo este otro de los beneficios.
Como si esto fuese poco, el papel aluminio también cumple una función térmica, evitando que el calor del sol llegue a las raíces de la planta de aloe vera.
Aunque es un método útil, es aconsejable revisarlo periódicamente, ya que el papel aluminio se puede degradar con el tiempo. Retíralo o cámbialo cada pocas semanas para asegurar su efectividad.
Cómo realizar este truco casero
Coloca el papel de aluminio alrededor del borde de la maceta o sobre la superficie de la tierra, asegurándote de no cubrir completamente el tallo ni las hojas para permitir la ventilación.
Nunca envuelvas las hojas de la planta directamente con el papel de aluminio, ya que esto bloquearía la luz solar necesaria para la fotosíntesis, haciendo que las hojas se pongan amarillas y mueran.