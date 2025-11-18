Planta de aloe vera: por qué recomiendan envolverla en papel aluminio y cuáles son los beneficios

Más precisamente, este método funciona colocando el papel aluminio alrededor del borde de la maceta, ya que la parte brillante refleja la luz del sol, ahuyentando a los insectos y dirigiendo la luz a las hojas de la planta.

Al cubrir la superficie del sustrato, el papel de aluminio ayuda a reducir la evaporación del agua, manteniendo la tierra húmeda por más tiempo, y siendo este otro de los beneficios.

papel aluminio, baño El papel aluminio puede ser beneficioso para tus plantas.

Como si esto fuese poco, el papel aluminio también cumple una función térmica, evitando que el calor del sol llegue a las raíces de la planta de aloe vera.

Aunque es un método útil, es aconsejable revisarlo periódicamente, ya que el papel aluminio se puede degradar con el tiempo. Retíralo o cámbialo cada pocas semanas para asegurar su efectividad.

Cómo realizar este truco casero

Coloca el papel de aluminio alrededor del borde de la maceta o sobre la superficie de la tierra, asegurándote de no cubrir completamente el tallo ni las hojas para permitir la ventilación.

Nunca envuelvas las hojas de la planta directamente con el papel de aluminio, ya que esto bloquearía la luz solar necesaria para la fotosíntesis, haciendo que las hojas se pongan amarillas y mueran.