La piel debajo de los ojos es 10 veces más delgada que la del resto del cuerpo. No cuenta con suficientes glándulas sebáceas, y es por ello que debemos hidratar a profundidad para conservar la firmeza y elasticidad de una mirada radiante.

Ojeras La piel debajo de los ojos es mucho más delicada que en el resto del rostro.

¿Cómo desinflamar y reducir las ojeras con un gel de aloe vera hecho en casa?

Ingredientes y materiales

7 cucharadas de aloe vera

¼ de pepino

Una cápsula de vitamina E

Un frasco limpio

Aloe vera El aloe vera sirve para mejorar la apariencia de la mirada.

El primer paso es lavar y retirar la cáscara del pepino, cortarlo en rodajas y reservarlo en un recipiente. El siguiente paso será cortar una hoja de aloe vera, extraer la pulpa y reservar.

Agrega en una licuadora unas 7 cucharadas de la pulpa de aloe vera y el pepino y licúa hasta que obtengas una especie de pasta. Vierte la preparación en un recipiente y pincha una cápsula de vitamina E, revuelve perfectamente y vierte el producto final en un frasco limpio (te aconsejamos que sea de vidrio) y reserva en la heladera para que se conserve mejor.

¿Cómo aplicar este gel de aloe vera y pepino?

El primer paso es retirar el maquillaje de tu rostro (con las manos limpias). Luego toma un poco de este gel casero de aloe vera y pepino con el dedo anular (es el que menos fuerza tiene) y comienza a masajear sobre el contorno de los ojos.

Espera unos 30 segundos o hasta que la piel lo absorba y aplica una crema hidratante. Te aconsejamos realizar este paso a paso por la noche, para que el gel actúe mientras duermes.