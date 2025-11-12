Dormir poco, no beber dos litros de agua por día y mantener una rutina muy estresante son solo algunos de los motivos que pueden causar la aparición de las ojeras en el rostro.
Sin embargo, existen muchos trucos sencillos que pueden ayudarnos a reducir la presencia de las ojeras en el rostro y uno de ellos es la aloe vera.
A partir de los 30 años es muy importante mantener una buena hidratación de la piel, ya que es el momento en el cual comienzan a notarse mucho más las arrugas, la flacidez, las bolsas debajo de los ojos, las patas de gallo, etc.
La piel debajo de los ojos es 10 veces más delgada que la del resto del cuerpo. No cuenta con suficientes glándulas sebáceas, y es por ello que debemos hidratar a profundidad para conservar la firmeza y elasticidad de una mirada radiante.
¿Cómo desinflamar y reducir las ojeras con un gel de aloe vera hecho en casa?
Ingredientes y materiales
- 7 cucharadas de aloe vera
- ¼ de pepino
- Una cápsula de vitamina E
- Un frasco limpio
El primer paso es lavar y retirar la cáscara del pepino, cortarlo en rodajas y reservarlo en un recipiente. El siguiente paso será cortar una hoja de aloe vera, extraer la pulpa y reservar.
Agrega en una licuadora unas 7 cucharadas de la pulpa de aloe vera y el pepino y licúa hasta que obtengas una especie de pasta. Vierte la preparación en un recipiente y pincha una cápsula de vitamina E, revuelve perfectamente y vierte el producto final en un frasco limpio (te aconsejamos que sea de vidrio) y reserva en la heladera para que se conserve mejor.
¿Cómo aplicar este gel de aloe vera y pepino?
El primer paso es retirar el maquillaje de tu rostro (con las manos limpias). Luego toma un poco de este gel casero de aloe vera y pepino con el dedo anular (es el que menos fuerza tiene) y comienza a masajear sobre el contorno de los ojos.
Espera unos 30 segundos o hasta que la piel lo absorba y aplica una crema hidratante. Te aconsejamos realizar este paso a paso por la noche, para que el gel actúe mientras duermes.