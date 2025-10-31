Cómo eliminar las plagas de las plantas usando aloe vera: una solución casera y efectiva

Todo lo que tienes que hacer es triturar una penca de aloe vera y dejarla reposar en agua durante al menos dos horas. De esta manera, lo que se hace es extraer la aloína.

Una vez que tienes este componente activo, deberás colar y diluir la mezcla con más agua en un pulverizador, para por fin rociar la solución casera en las plantas afectadas.

Con este truco casero, ayudarás a eliminar y a controlar las plagas presentes en las plantas de tu jardín, tales como la cochinilla, los pulgones y los ácaros.

cochinilla algodonosa.jpg La cochinilla algodonosa puede ser eliminada a través del uso del aloe vera.

Puedes aplicar el preparado de aloe vera de forma preventiva una vez al mes para proteger tus plantas y evitar futuras infestaciones. Además de combatir insectos, el aloe vera también puede actuar como inhibidor de hongos y bacterias.

Por último, y como si todas las ventajas mencionadas fueran poco, tienes que saber que esta solución también puede aportarle brillo e hidratación a las hojas de tus plantas. ¿Estás listo para utilizarla?

Paso a paso: cómo fabricar esta solución casera