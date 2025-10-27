Para qué sirve colocar orégano en las tuberías de la cocina y por qué se recomienda

Al ser el orégano tan efectivo, puedes utilizar también este ingrediente en bolsitas o infusiones con la misma finalidad, además de lograr otros beneficios.

En esta época, con el incremento de las temperaturas, las cucarachas son una de las plagas más presentes en los hogares. Su presencia está guiada por condiciones como la humedad y la falta de limpieza.

casa - cucarachas.jpg Las cucarachas pueden ser eliminadas a través de este ingrediente.

Para obtener mejores resultados, es necesario aplicar el orégano de manera constante en las zonas de mayor tránsito de plagas. En este caso, todo lo que tienes que hacer es espolvorear un poco de la especia dentro de las tuberías o, por qué no, probar con el aceite esencial.

Se recomienda la aplicación de este truco casero mediante el líquido, ya que espolvorear orégano puede provocar que las tuberías de tu casa se tapen. ¿Conocías este truco casero?

Los riesgos para tu casa ante la presencia de las cucarachas