Para qué sirve colocar orégano en las tuberías de la cocina y por qué se recomienda

Con el paso del tiempo, el orégano ha dejado de ser una simple especia para pasar a ser el elemento protagonista en distintos trucos caseros y efectivos. Uno de ellos es el que señala que hay que aplicarlo dentro de las tuberías de casa, con el objetivo de ponerle fin a un problema muy común.
Sucede que, en cualquiera de sus formas, el orégano puede ser efectivo en la lucha contra la presencia de cucarachas en las tuberías, en algo que se debe al aroma del mismo.
Por qué colocar orégano dentro de las tuberías de casa
Colocar orégano en las tuberías de casa es una práctica que se usa como remedio casero para repeler insectos como cucarachas y hormigas gracias a su fuerte aroma.
Al ser el orégano tan efectivo, puedes utilizar también este ingrediente en bolsitas o infusiones con la misma finalidad, además de lograr otros beneficios.
En esta época, con el incremento de las temperaturas, las cucarachas son una de las plagas más presentes en los hogares. Su presencia está guiada por condiciones como la humedad y la falta de limpieza.
Para obtener mejores resultados, es necesario aplicar el orégano de manera constante en las zonas de mayor tránsito de plagas. En este caso, todo lo que tienes que hacer es espolvorear un poco de la especia dentro de las tuberías o, por qué no, probar con el aceite esencial.
Se recomienda la aplicación de este truco casero mediante el líquido, ya que espolvorear orégano puede provocar que las tuberías de tu casa se tapen. ¿Conocías este truco casero?
Los riesgos para tu casa ante la presencia de las cucarachas
- Daño a objetos: pueden roer y dañar materiales como papel, cartón, cuero, telas e incluso plásticos delgados, lo que puede estropear documentos y pertenencias almacenadas.
- Daños eléctricos: son atraídas por el calor y pueden dañar el cableado y los circuitos de los electrodomésticos, lo que puede provocar fallos o incluso riesgos de incendio.
- Daños estructurales: las infestaciones pueden causar pequeños daños en paredes, suelos y aislamientos al excavar para anidar, especialmente en zonas húmedas.