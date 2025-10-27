Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en noviembre una nueva subasta en la que se destaca el remate de una camioneta Fiat Strada Adventure 1.6 2012 usada y su precio base es de $4.500.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
El Banco Ciudad subasta una camioneta Strada Adventure desde $4.500.000
El Banco Ciudad realizará una nueva subasta online y en esta ocasión se remata una Fiat Strada Adventure 1.6 usada funcionando y su precio base es de $4.500.000
La subasta online, número 3755, del Banco Ciudad junto a Ciudad Microempresas S.A.U será el jueves 13 de noviembre de 12 a 12.30 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que es un auto usado funcionado con deterioros generales, averías e incompleto. Para muchas personas puede ser una excelente oportunidad para comercializarlo ya sea en partes o haciéndole los arreglos pertinentes.
Banco Ciudad: se subasta una camioneta Fiat Strada Adventure 1.6
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará una camioneta Fiat, modelo Strada Adventure 1.6 del año 2012. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 12 a 12.30. El lote tributa IVA 10,5% sobre precio de venta.
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
La exhibición presencial son los días 3 y 4 de noviembre, de 10 a 15, en calle 1 entre 44 y 45 ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Para coordinar la visita se debe escribir al mail: [email protected] indicando en el asunto del correo "subasta FIAT STRADA". Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.
Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.
La camioneta Fiat Strada Adventure 1.6, año 2012, tipo pick up doble cabina posee:
- Equipo de gas regulador marca Buriav Verita (etiqueta)
- TF04 serie 303463
- Un cilindro serie número 4237066
- Tablero de instrumentos
- Alza cristales
- Espejos eléctricos
- Radio con CD
- Equipo de aire acondicionado
- Caja de velocidades
- Diferencial
- Dirección asistida
- Lona cubre caja
- Cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.