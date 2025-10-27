El Banco Ciudad subasta una camioneta Strada Adventure desde $4.500.000

Banco Ciudad: se subasta una camioneta Fiat Strada Adventure 1.6

El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará una camioneta Fiat, modelo Strada Adventure 1.6 del año 2012. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre de 12 a 12.30. El lote tributa IVA 10,5% sobre precio de venta.

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

La exhibición presencial son los días 3 y 4 de noviembre, de 10 a 15, en calle 1 entre 44 y 45 ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Para coordinar la visita se debe escribir al mail: [email protected] indicando en el asunto del correo "subasta FIAT STRADA". Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de seguridad.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La camioneta Fiat Strada Adventure 1.6, año 2012, tipo pick up doble cabina posee:

Equipo de gas regulador marca Buriav Verita (etiqueta)

TF04 serie 303463

Un cilindro serie número 4237066

Tablero de instrumentos

Alza cristales

Espejos eléctricos

Radio con CD

Equipo de aire acondicionado

Caja de velocidades

Diferencial

Dirección asistida

Lona cubre caja

Cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.