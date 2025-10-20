El Banco Ciudad subasta un Vento 2016 con un precio base de $5 millones

Banco Ciudad: se subasta un Vento 2.5 Automático 2016

El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará un auto Volkswagen, marca Vento 2.5 Automático y del año 2016. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el martes 4 de noviembre de 11 a 11.10. Y la exhibición presencial son los días 28 y 29 de octubre, de 9 a 12, en Bartolomé Mitre 836, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-Subastas-Vento-2016-2 Las subastas del Banco Ciudad se desarrollan electrónicamente, el catálogo de bienes se exhibe virtualmente, se requiere un depósito de garantía y el adjudicatario es quien ofrece el precio más alto al final del evento.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

El auto Volkswagen Vento 2.5 Automático 2016 posee:

Sistema de inyección

Alternador

Motor de arranque

Radiador

Batería

Servo freno

Tablero de instrumentos

Calefactor

Equipo de aire acondicionado

Radio con reproductor de CD

Caja de velocidades automática

Diferencial

Dirección asistida

Alzacristales y espejos electrónicos

Techo solar

Cinco ruedas armadas con cubiertas de uso

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.