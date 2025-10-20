El Banco Ciudad subasta un Vento 2016 con un precio base de $5 millones

Bajo su modalidad de "subastas online", el Banco Ciudad llevará a cabo en noviembre una nueva subasta en la que se destaca el remate de un auto Volkswagen Vento 2.5 Automático 2016 usado y su precio base es de $5.000.000. Para participar tenés que cumplir con una serie de requisitos.
La subasta online, número 3751, del Banco Ciudad junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (B.I.C.E.) será el martes 4 de noviembre de 11 a 11.10 y se celebrará en modo electrónico en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar.
En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que es un auto usado sin funcionar con deterioros generales, averías, desarmes e incompleto. Para muchas personas puede ser una excelente oportunidad para comercializarlo ya sea en partes o haciéndole los arreglos pertinentes.
El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará un auto Volkswagen, marca Vento 2.5 Automático y del año 2016. La subasta en modo electrónico se llevará a cabo el martes 4 de noviembre de 11 a 11.10. Y la exhibición presencial son los días 28 y 29 de octubre, de 9 a 12, en Bartolomé Mitre 836, CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.
Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.
El auto Volkswagen Vento 2.5 Automático 2016 posee:
- Sistema de inyección
- Alternador
- Motor de arranque
- Radiador
- Batería
- Servo freno
- Tablero de instrumentos
- Calefactor
- Equipo de aire acondicionado
- Radio con reproductor de CD
- Caja de velocidades automática
- Diferencial
- Dirección asistida
- Alzacristales y espejos electrónicos
- Techo solar
- Cinco ruedas armadas con cubiertas de uso
Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.
- Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación
- Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas
Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.