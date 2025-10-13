Préstamos del Banco Ciudad para los no clientes: condiciones por los $10 millones

Para acceder a los préstamos personales del Banco Ciudad, es necesario cumplir con ciertos requisitos de antigüedad laboral y presentar la documentación necesaria, como recibos de sueldo, para demostrar la capacidad de pago.

Préstamos personales del Banco Ciudad para los no clientes

El Banco Ciudad tiene establecido para los no clientes de la institución diferentes tipos de préstamos personales donde sus montos máximos están sujetos a evaluación crediticia. Las condiciones se modifican si los valores del crédito se expresan en pesos o UVAs.

Valores en pesos:

Monto máximo: hasta $10.000.000

Cuotas fijas mensuales

Plazo máximo: hasta 48 meses

Valores en UVAs:

Monto máximo: hasta $30.000.000

Plazo máximo: hasta 48 meses

plazo fijo (2) El Banco Ciudad ofrece préstamos personales para distintas finalidades, como viajes, tecnología, mejoras del hogar o proyectos personales, a través de su producto Ciudad Veloz.

La Tasa Nominal Anual (TNA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según la línea y el plazo, siendo necesario consultarlo al momento de la solicitud. La amortización en la elección valores en pesos es con el Sistema Francés, que son cuotas fijas y decrecientes en intereses.

Más puntos a tener en cuenta sobre el préstamo personal del Banco Ciudad para las personas que no son clientes:

Relación cuota/ingreso: la cuota no puede superar, generalmente, el 30% al 35% del ingreso neto del solicitante (o del grupo familiar, según el canal).

Ingreso mínimo: generalmente, se requiere un ingreso mínimo de 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (en el caso de la línea "Ciudad Veloz Cliente Fiel", que incluye no clientes con productos)

Garantía: a sola firma

Forma de pago: débito automático de una cuenta (Caja de Ahorros o Cuenta Corriente) abierta en el Banco Ciudad (por lo que se les abre una a los solicitantes)

Estos son los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Historia del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.

Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).

Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.