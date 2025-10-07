Préstamos personales del Banco Ciudad: ¿se pueden solicitar hasta cien millones de pesos?

Banco-Ciudad-creditos-hipoteacrios El Banco Ciudad es una institución financiera pública y autárquica de la Ciudad de Buenos Aires que ofrece una amplia gama de servicios bancarios como cuentas, préstamos, tarjetas de crédito y otros productos.

Banco Ciudad: ¿se pueden solicitar hasta cien millones de pesos?

El Banco Ciudad tiene establecido para los clientes que cobran su sueldo en la institución diferentes tipos de préstamos personales donde sus montos máximos están sujetos a evaluación crediticia.

Según explica el Banco Ciudad en su sitio oficial sobre las condiciones de solicitud de préstamos personales por canales electrónicos los únicos trabajadores que pueden solicitar hasta $100.000.000 son los empleados del Poder Judicial.

plazo fijo (2) El Banco Ciudad ofrece préstamos personales para distintas finalidades, como viajes, tecnología, mejoras del hogar o proyectos personales, a través de su producto Ciudad Veloz.

Los préstamos personales del Banco Ciudad tienen montos máximos conforme a los siguientes segmentos:

1. Préstamos solicitados por la línea de caja: monto máximo de hasta $20.000.000

2. Préstamos solicitados por call center, venta remota de Asistentes Comerciales de las sucursales:

Empleados del Poder Judicial: monto máximo de hasta $100.000.000

Jubilados y Pensionados, Plan Sueldo: monto máximo de hasta $40.000.000

Cliente Fiel o Nuevos Clientes: monto máximo de hasta $20.000.000

Estudiantes: monto máximo hasta $20.000.000

3. Préstamos solicitados por cajeros automáticos de la Red Link del Banco Provincia, BUEPP y/o el sistema de Home Banking (internet):

Jubilados y Pensionados, Plan Sueldo: monto máximo de $15.000.000

Cliente Fiel: monto máximo de $20.000.000

La disponibilidad del crédito se hará efectiva dentro de las 72 horas hábiles una vez confirmada la solicitud por parte del cliente. La disponibilidad de los fondos a través de cajeros automáticos se encuentra sujeta a los límites de extracción diarios aplicables.

Estos son los destinos del préstamo personal del Banco Ciudad

Hogar y mejoras: construí tu hogar en el lugar que siempre soñaste

Movilidad: adquirí ese vehículo que te lleva dónde querés

Tecnología y electrodomésticos: elegí la tecnología que va con vos y hacé tu vida más simple

Viajes y experiencias: llegá a ese lugar especial

Desarrollo personal: financiá ese curso o carrera que te apasiona

Proyectos personales: emprendé ese proyecto que tenés en mente

Historia del Banco Ciudad

El Banco Ciudad, conocido oficialmente como Banco de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una historia rica y orientada a la función social desde sus inicios.

Fue fundado el 23 de mayo de 1878 bajo el nombre de "Monte de Piedad de la Provincia de Buenos Aires" y su principal objetivo era combatir la usura y ofrecer préstamos accesibles a personas de bajos recursos, especialmente a los inmigrantes que llegaban a la ciudad, a través de la pignoración (empeño de objetos).

Desde su fundación, la misión del banco ha estado marcada por un fuerte compromiso social. Su objetivo ha sido siempre promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico y social de los habitantes de las zonas donde opera, priorizando el crédito social y la asistencia a las pequeñas y medianas empresas.