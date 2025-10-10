Ahorro en combustibles con Banco Ciudad: reintegro de $10.000 y $5.000 los domingos de octubre

Además, hay un descuento adicional para clientes específicos, que son los del segmento "Plan Sueldo" y "Jubilados" del Banco Ciudad que obtienen un 5% de ahorro más. Esto significa que el descuento total para ellos es del 15% con un reintegro total de $15.000.
El beneficio se aplica en estaciones de servicio YPF, Shell y AXION y solamente se aplica abonando con QR de MODO y las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Ciudad a través de Buepp o App Ciudad.
Los beneficios del Banco Ciudad generalmente se aplican al pagar con tarjetas de débito o crédito (Visa o Mastercard) y, muy frecuentemente, a través de la billetera virtual MODO o la aplicación Buepp.
Banco Ciudad: cómo acceder al ahorro en combustibles
Para acceder al ahorro del Banco Ciudad en la carga de combustibles, el pago debe realizarse de la siguiente manera:
- Medio de Pago: abonando con QR de MODO a través de la aplicación Buepp o la App Ciudad
- Tarjeta a utilizar: la tarjeta debe ser de crédito Visa o MasterCard emitida por el Banco Ciudad
Otros puntos a tener en cuenta para activar el beneficio:
- El descuento podrá visualizarse vía reintegro, a acreditar en la cuenta del cliente dentro de los 45 días posteriores a la fecha de realizada la compra. Si el cliente tuviera más de una cuenta, el crédito se realizará en cualquiera de ellas a elección del banco
- Aplica para compras en un pago y será requisito excluyente, previo a realizarse la compra, tener asociada a MODO la cuenta del Banco Ciudad
- Para compras realizadas por titulares de tarjetas adicionales, el tarjetahabiente adicional deberá poseer una caja de ahorro del Banco Ciudad asociada a MODO
- Se considerará para la segmentación de clientes plan sueldo y jubilados acreditaciones de haberes durante los últimos 90 días de efectuada la compra
- Quedan excluidas de la promoción las cuentas en mora y/o bloqueadas por motivos administrativos