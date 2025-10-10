Inicio Sociedad Banco Ciudad
Ahorro en combustibles con Banco Ciudad: reintegro de $10.000 y $5.000 los domingos de octubre

El Banco Ciudad ofrece los domingos de octubre un 10% de ahorro en combustibles y un 5% adicional para clientes puntuales. Las estaciones son YPF, Shell y AXION

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
El Banco Ciudad tiene un importante beneficio en la carga de combustibles todos los domingos de octubre.

En su cartera de beneficios, el Banco Ciudad ofrece un importante descuento en combustibles todos los domingos de octubre en estaciones de servicios YPF, Shell y AXION. El ahorro es del 10% y un 5% adicional para clientes específicos que cumplen ciertos requisitos.

Es importante tener en cuenta que las promociones del Banco Ciudad tienen una vigencia limitada, en este caso el ahorro en combustibles tiene validez hasta el 30 de diciembre de este año. Además, están sujetas a las bases y condiciones publicadas por la entidad, como la no acumulación con otras promociones y que aplica solo para consumo familiar.

El Banco Ciudad cuenta con una amplia y variada cartera de beneficios y promociones para sus clientes, que abarcan m&uacute;ltiples rubros.

Promoción de ahorro en combustibles del Banco Ciudad

El Banco Ciudad les ofrece a sus clientes un descuento básico del 10% todos los domingos de octubre en la compra de combustibles con un tope de reintegro de $10.000, el ahorro es mensual y por cliente.

Además, hay un descuento adicional para clientes específicos, que son los del segmento "Plan Sueldo" y "Jubilados" del Banco Ciudad que obtienen un 5% de ahorro más. Esto significa que el descuento total para ellos es del 15% con un reintegro total de $15.000.

El beneficio se aplica en estaciones de servicio YPF, Shell y AXION y solamente se aplica abonando con QR de MODO y las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Ciudad a través de Buepp o App Ciudad.

Los beneficios del Banco Ciudad generalmente se aplican al pagar con tarjetas de d&eacute;bito o cr&eacute;dito (Visa o Mastercard) y, muy frecuentemente, a trav&eacute;s de la billetera virtual MODO o la aplicaci&oacute;n Buepp.

Banco Ciudad: cómo acceder al ahorro en combustibles

Para acceder al ahorro del Banco Ciudad en la carga de combustibles, el pago debe realizarse de la siguiente manera:

  • Medio de Pago: abonando con QR de MODO a través de la aplicación Buepp o la App Ciudad
  • Tarjeta a utilizar: la tarjeta debe ser de crédito Visa o MasterCard emitida por el Banco Ciudad

Otros puntos a tener en cuenta para activar el beneficio:

  • El descuento podrá visualizarse vía reintegro, a acreditar en la cuenta del cliente dentro de los 45 días posteriores a la fecha de realizada la compra. Si el cliente tuviera más de una cuenta, el crédito se realizará en cualquiera de ellas a elección del banco
  • Aplica para compras en un pago y será requisito excluyente, previo a realizarse la compra, tener asociada a MODO la cuenta del Banco Ciudad
  • Para compras realizadas por titulares de tarjetas adicionales, el tarjetahabiente adicional deberá poseer una caja de ahorro del Banco Ciudad asociada a MODO
  • Se considerará para la segmentación de clientes plan sueldo y jubilados acreditaciones de haberes durante los últimos 90 días de efectuada la compra
  • Quedan excluidas de la promoción las cuentas en mora y/o bloqueadas por motivos administrativos

