Ahorro en combustibles con Banco Ciudad: reintegro de $10.000 y $5.000 los domingos de octubre

Además, hay un descuento adicional para clientes específicos, que son los del segmento "Plan Sueldo" y "Jubilados" del Banco Ciudad que obtienen un 5% de ahorro más. Esto significa que el descuento total para ellos es del 15% con un reintegro total de $15.000.

El beneficio se aplica en estaciones de servicio YPF, Shell y AXION y solamente se aplica abonando con QR de MODO y las tarjetas de crédito Visa y MasterCard del Banco Ciudad a través de Buepp o App Ciudad.

Banco Nación combustibles.jpg Los beneficios del Banco Ciudad generalmente se aplican al pagar con tarjetas de débito o crédito (Visa o Mastercard) y, muy frecuentemente, a través de la billetera virtual MODO o la aplicación Buepp.

Banco Ciudad: cómo acceder al ahorro en combustibles

Para acceder al ahorro del Banco Ciudad en la carga de combustibles, el pago debe realizarse de la siguiente manera:

Medio de Pago: abonando con QR de MODO a través de la aplicación Buepp o la App Ciudad

Tarjeta a utilizar: la tarjeta debe ser de crédito Visa o MasterCard emitida por el Banco Ciudad

Otros puntos a tener en cuenta para activar el beneficio: