El Banco Ciudad subasta más de cien iPhone, 16 Pro y 16 Pro Max desde $380.000: cómo participar

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por más de cien iPhone

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 30 de octubre una nueva subasta en modo electrónico con horario de inicio a las 11 y de finalización a las 16.45. Y la exhibición presencial son los días 20 y 21 de octubre, de 9 a 12. En total son 119 celulares iPhone divididos en 9 lotes.

Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas en el siguiente portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-Subasta-celulares-iPhone-16-Pro-y-16-Pro-Max-1 El Banco Ciudad subasta 119 celulares iPhone nuevos en sus cajas, modelos 16 Pro y 16 Pro Max.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (celulares iPhone) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de los 119 celulares iPhone serán los siguientes días en este domicilio:

La exhibición presencial se llevará a cabo el 20 y 21 de octubre de 9 a 12 en Hipólito Irigoyen 851, Puerto Iguazú. provincia de Misiones

Contacto para exhibición presencial y entrega de la mercadería: Ivana Fortunato ( [email protected] ) y German Barrios ( [email protected] )

Hay que remarcar que todos los lotes tributan IVA (alícuota 21%) e impuestos internos (alícuota 10,5%). Por otro lado, y no menos importante, se aclara que no se realizan envíos.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.