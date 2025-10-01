El Banco Ciudad subasta una bicicleta a un precio muy accesible

En el mismo sitio del Banco Ciudad se aclara que algunos artículos están sin controlar su funcionamiento y se venden en el estado en que se encuentran y exhiben. Por eso, para muchas personas puede ser una excelente oportunidad para comercializarla ya sea en partes o haciéndole los arreglos pertinentes.

Banco Ciudad: se subasta una bicicleta marca Cube

El detalle del lote indica que el Banco Ciudad subastará una bicicleta todoterreno rodado 29, marca Cube, modelo Attentión SL. La misma tiene un particular detalle: está sin asiento y el funcionamiento no está controlado. Se aclara que se vende en el estado que se encuentra y exhibe.

La subasta en modo electrónico del Banco Ciudad se llevará a cabo el próximo jueves 16 de octubre de 12 a 12.55. Y la exhibición presencial son los días 6 y 7 de de mismo mes, de 9 a 12.

Se rematarán artículos de pesca y varios, donde se destaca la bicicleta rodado 29. Para participar de la presente subasta, los interesados deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Banco-Ciudad-Subasta-bicicleta-1 Las subastas del Banco Ciudad se desarrollan electrónicamente, el catálogo de bienes se exhibe virtualmente, se requiere un depósito de garantía y el adjudicatario es quien ofrece el precio más alto al final del evento.

Los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de la bicicleta será en el siguientes domicilio:

Lotes 9: San Lorenzo 420, ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos

En la misma subasta se rematarán reeles de pesca y paletas de madera de pelota-paleta.

Cómo participar en las subastas del Banco Ciudad

El Banco Ciudad ha realizado subastas de manera continua en el tiempo, utilizando su plataforma electrónica de subastas donde se puede encontrar avisos de subastas recientes y el nombre de su sitio web para participar en ellas.

Regístrate: es necesario inscribirse con antelación a la fecha de la subasta en la plataforma oficial del banco, a la cual se puede acceder desde este sitio web: https://subastas.bancociudad.com.ar/

Acredita requisitos: asegúrate de cumplir con los requisitos que la entidad bancaria tenga establecidos para la participación

Accede a la plataforma: desde el sitio web, podrás ver los lotes disponibles, así como la reglamentación y condiciones de venta para participar en las subastas electrónicas

Las subastas del Banco Ciudad son utilizadas para la venta de bienes (como vehículos, inmuebles o maquinaria) que provienen de embargos judiciales, operaciones bancarias, o de la propia institución.